«Сан-Паулу» підписав екс-гравця «Металіста»

В активі гравця є сім матчів і два голи в складі збірної Бразилії

«Сан-Паулу» оголосив на своєму офіційному сайті про підписання гравця «Спорт Ресіфі» Дієго Соузи. За інформацією ЗМІ, сума трансферу складає 2,5 мільйони євро. Контракт розрахований на два роки. Дієго Соуза відомий за виступами у складі харківського «Металіста» в сезоні 2013/14. Півзахисник провів 23 поєдинки