«Сан-Паулу» підписав екс-гравця «Металіста»
- Сьогодні, 20:58
-
Розсилка
Дієго Соуза у матчі з Австралією. Фото: Getty Images
В активі гравця є сім матчів і два голи в складі збірної Бразилії
«Сан-Паулу» оголосив на своєму офіційному сайті про підписання гравця «Спорт Ресіфі» Дієго Соузи.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу складає 2,5 мільйони євро.
Контракт розрахований на два роки.
Дієго Соуза відомий за виступами у складі харківського «Металіста» в сезоні 2013/14.
Півзахисник провів 23 поєдинки у футболці жовто-синіх, забивши три голи.
Раніше 32-річний гравець також захищав кольори «Греміо», «Палмейраса», «Атлетико» Мінейро», «Васку да Гама», «Крузейро» і «Флуміненсе».
В активі Соуза є сім матчів і два голи в складі збірної Бразилії.
Джерело: Футбол 24