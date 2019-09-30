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    Саудівська Аравія та Катар пропонують 30 мільйонів євро за проведення Суперкубка Іспанії

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    Суперкубок Іспанії - Саудівська Аравія та Катар пропонують 30 мільйонів євро за проведення Суперкубка Іспанії
    Суперкубок Іспанії
    As

    Футбольний Суперкубок Іспанії вперше відбудеться в оновленому форматі

    Саудівська Аравія та Катар пропонують іспанській футбольній федерації по 30 мільйонів євро за проведення Суперкубка.

    Наразі сторони ведуть перемовини, посередником у яких виступає захисник «Барселони» Жерар Піке, інформує As.

    Турнір має відбутися 8-12 січня. Вперше він відбудеться в оновленому форматі. Трофей виборюватимуть одразу чотири команди: «Барселона», «Реал», «Атлетико» та «Валенсія». Боротьба починається з півфіналів.

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