Саудівська Аравія та Катар пропонують 30 мільйонів євро за проведення Суперкубка Іспанії
Суперкубок Іспанії
As
Футбольний Суперкубок Іспанії вперше відбудеться в оновленому форматі
Саудівська Аравія та Катар пропонують іспанській футбольній федерації по 30 мільйонів євро за проведення Суперкубка.
Наразі сторони ведуть перемовини, посередником у яких виступає захисник «Барселони» Жерар Піке, інформує As.
Турнір має відбутися 8-12 січня. Вперше він відбудеться в оновленому форматі. Трофей виборюватимуть одразу чотири команди: «Барселона», «Реал», «Атлетико» та «Валенсія». Боротьба починається з півфіналів.
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