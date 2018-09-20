Сайт «Спортинга» назвав «Карабах» українським клубом (фото)



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На момент публікації новини, ніяких виправлень на сайті португальського клубу так і не внесли

Цікава ситуація сталася на офіційному сайті лісабонського «Спортинга». В одному з матеріалів, присвячених майбутній зустрічі в Лізі Європи проти «Карабаху», журналісти порталу назвали суперника лісабонців українським» клубом.

Зазначимо, що на момент публікації новини, ніяких виправлень на сайті португальського клубу так і не внесли.

Нагадаємо, що «Спортинг» і «Карабах» є суперниками «Арсеналу» і «Ворскли» по групі Е в Лізі Європи і свій матч проведуть паралельно з поєдинком української команди на «Емірейтс».

Джерело: Footboom