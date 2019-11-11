Українська асоціація футболу оприлюднила заяву стосовно расистських проявів на матчі «Шахтар» - «Динамо»



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Відомство, кероване Андрієм Павелком рішуче засуджує прояви расизму UEFA.com

Очолюване Павелком відомство обіцяє дати порушникам жорстку відсіч

Українська асоціація футболу відреагувала на інцидент, який трапився під час матчу 14-го туру футбольної Прем’єр-ліги між донецьким «Шахтарем» і київським «Динамо» у Харкові. На 73-й хвилині капітан донеччан Тайсон почув на свою адресу з трибун вигуки, які видалися йому расистськими. На емоціях бразилець показав у бік фанатів «Динамо» непристойний жест. Арбітр на якийсь час припинив гру, а після поновлення глядачі були суворо попереджені, що в разі повторення расистських випадів матч буде припинено.

Заява УАФ щодо інциденту на матчі 14-го туру УПЛ «Шахтар» — «Динамо»

Українська асоціація футболу рішуче засуджує будь-які форми прояву нетерпимості й дискримінації, у тому числі дискримінації за ознакою расового походження, кольору шкіри чи національного походження в українському суспільстві загалом і на трибунах стадіонів зокрема. У сучасному соціумі немає місця цьому ганебному явищу!

УАФ докладала й докладає спільно з ФІФА, УЄФА та FARE всіх необхідних зусиль, щоб попередити й не допустити проявів такої дискримінації під час проведення матчів за участі національних збірних, міжнародних клубних змагань, УПЛ, ПФЛ та інших змагань, які відбуваються в Україні.

Зокрема, ми раді констатувати, що протягом кваліфікаційного відбору до Євро-2020, в якому національна збірна України вже виборола путівку до фінальної частини турніру, під час домашніх матчів синьо-жовтих, які відбувалися у Львові, Харкові й Києві не було зафіксовано жодного прояву расизму на трибунах. У надзвичайно теплій і дружній атмосфері відбувся й перший в історії товариський матч із триразовим чемпіоном Африки, збірною Нігерії в Дніпрі, навколо якого була розгорнута масштабна кампанія під гаслом «No to racism!»

А напередодні цього поєдинку і в рамках цієї кампанії відбулася низка спільних заходів за участі керівництва УАФ та посольства Нігерії в Україні, зокрема товариський матч збірних студентів України й Нігерії. Поєдинок завершився дружньою нічиєю й теплим спілкуванням студентської молоді двох країн. І ми щиро вдячні всім вболівальникам головної команди нашої країни за гостинність і чудовий приклад дружнього ставлення до наших гостей із Нігерії та інших країн, які вболівають за свої збірні на трибунах українських стадіонів. Збірна та команда УАФ пишаються вами!

Водночас із жалем констатуємо, що на окремих матчах всеукраїнських клубних змагань, які відбуваються під егідою української Прем’єр-ліги, і міжнародних змагань, в яких беруть участь українські клуби, трапляються надзвичайно неприємні, абсолютно неприпустимі й такі, що дискредитують увесь український футбол, випадки дискримінації за расовою чи національною ознакою, а також заклики до насилля щодо представників інших національностей чи громадян інших країн. Останнім таким прикрим прикладом став поєдинок 14-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів УПЛ між ФК «Шахтар» (Донецьк) та ФК «Динамо» (Київ).

І це не звичайне хуліганство, а дії, що підпадають під ознаки статті 161 Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), яка передбачає за такі дії позбавлення волі на термін від трьох до восьми років.

Зі свого боку ми обіцяємо надзвичайно ретельно вивчити й розслідувати цей надзвичайно неприємний випадок і винести справедливий вердикт. Усі деталі інциденту зафіксовані в протоколі головного арбітра матчу та делегатів поєдинку, і ці документи ляжуть в основу розгляду справи Контрольно-дисциплінарним комітетом УАФ. Винні обов’язково мають бути виявлені й покарані. Ми сподіваємося в цьому розслідуванні на повну підтримку УПЛ і клубів.

Водночас важливо відзначити в цьому неприємному інциденті поведінку футболістів ФК «Динамо» (Київ), які одразу ж підтримали гравця ФК «Шахтар» Тайсона й звернулися до вболівальників із проханням припинити протиправні дії. Це вчинок, який заслуговує на найвищу похвалу! Надзвичайно важливо, що футболісти розуміють неприпустимість расової та інших видів дискримінації і своїми діями демонструють позитивний приклад подолання цієї проблеми.