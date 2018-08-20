Селезньов заробив вилучення, а його «Акхісар» не зміг перемогти команду з Різе
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Євген Селезньов
Нападника збірної України вилучили за плювок в суперника
Невдачею закінчився матч другого туру чемпіонату Туреччини для нападника «Акхісару» та збірної України Євгена Селезньова.
Його команда вдома приймала «Різеспор» та зіграла унічию — 1:1.
Селезньов вийшов у стартовому складі й був вилучений на останніх хвилинах першого тайму, передає прес-служба Федерації футболу України.
Селезньов отримав пряму червону картку на третій доданій хвилині до першого тайму за плювок в суперника.
Українця вилучили після перегляду відеоповтору.
Маючи один заліковий пункт, «Акхісар» посідає дванадцяту сходинку в турнірній таблиці Суперліги.