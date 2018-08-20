  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Селезньов заробив вилучення, а його «Акхісар» не зміг перемогти команду з Різе

    • Розсилка
    Євген Селезньов - Селезньов заробив вилучення, а його «Акхісар» не зміг перемогти команду з Різе
    Євген Селезньов

    Нападника збірної України вилучили за плювок в суперника

    Невдачею закінчився матч другого туру чемпіонату Туреччини для нападника «Акхісару» та збірної України Євгена Селезньова.

    Його команда вдома приймала «Різеспор» та зіграла унічию — 1:1.

    Селезньов вийшов у стартовому складі й був вилучений на останніх хвилинах першого тайму, передає прес-служба Федерації футболу України.

    Селезньов отримав пряму червону картку на третій доданій хвилині до першого тайму за плювок в суперника.

    Українця вилучили після перегляду відеоповтору.

    Маючи один заліковий пункт, «Акхісар» посідає дванадцяту сходинку в турнірній таблиці Суперліги.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ