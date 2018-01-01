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    Селезньов знайшов собі новий клуб у Туреччині - офіційно

    Євген і надалі продовжуватиме свою кар'єру у чемпіонаті Туреччини
    Колишній нападник донецького «Шахтаря», ФК «Дніпро» та збірної України Євген Селезньов знайшов собі новий клуб. Він підписав контракт з клубом турецької суперліги «Акхісар». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив менеджер футболіста Іван Піроженко. «Євген Селезньов – гравець клубу турецької
    • Сьогодні, 14:20
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    Євген Селезньов підписує контракт. Фото ФК &laquo;Акхісар&raquo;
    Євген Селезньов підписує контракт. Фото ФК «Акхісар»

    Євген і надалі продовжуватиме свою кар'єру у чемпіонаті Туреччини

    Колишній нападник донецького «Шахтаря», ФК «Дніпро» та збірної України Євген Селезньов знайшов собі новий клуб.

    Він підписав контракт з клубом турецької суперліги «Акхісар».

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив менеджер футболіста Іван Піроженко.

    «Євген Селезньов – гравець клубу турецької суперліги «Акхісар». Бажаю удачі, дорогий», - написав він, додавши відео.

    Як інформує офіційний сайт клубу, контракт гравця з «Акхісаром» розраховано на 2,5 роки.

    «Акхісар Беледієспор» займає 12-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, маючи в активі 19 очок.

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