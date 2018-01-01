Селезньов знайшов собі новий клуб у Туреччині - офіційно

Євген і надалі продовжуватиме свою кар'єру у чемпіонаті Туреччини

Колишній нападник донецького «Шахтаря», ФК «Дніпро» та збірної України Євген Селезньов знайшов собі новий клуб. Він підписав контракт з клубом турецької суперліги «Акхісар». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив менеджер футболіста Іван Піроженко. «Євген Селезньов – гравець клубу турецької