Селезньов знайшов собі новий клуб у Туреччині - офіційно
- Сьогодні, 14:20
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Євген Селезньов підписує контракт. Фото ФК «Акхісар»
Євген і надалі продовжуватиме свою кар'єру у чемпіонаті Туреччини
Колишній нападник донецького «Шахтаря», ФК «Дніпро» та збірної України Євген Селезньов знайшов собі новий клуб.
Він підписав контракт з клубом турецької суперліги «Акхісар».
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив менеджер футболіста Іван Піроженко.
«Євген Селезньов – гравець клубу турецької суперліги «Акхісар». Бажаю удачі, дорогий», - написав він, додавши відео.
Як інформує офіційний сайт клубу, контракт гравця з «Акхісаром» розраховано на 2,5 роки.
«Акхісар Беледієспор» займає 12-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, маючи в активі 19 очок.