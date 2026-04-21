«Синьо-жовті» назвали склад на матчі Ліги націй

Попри повернення зіркового Олега Плотницького, Юрій Семенюк залишиться капітаном чоловічої збірної України з волейболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Що думає Плотницький про статус капітана збірної

Чоловіча збірна України з волейболу оголосила склад команди на матчі Ліги націй у 2026 році. Список волейболістів підтвердив повернення у збірну Олега Плотницького, який торік завершив кар'єру у національній команді, але вирішив відновити її.

До завершення кар'єри у збірній Україні Плотницький був її капітаном. У роки його відсутності капітанську пов'язку отримав Юрій Семенюк. За словами Плотницького, він не збирається повертати собі цей статус.

«Стовідсотково Семенюк має бути капітаном збірної України. Там немає варіантів. Я можу в чомусь допомогти, якщо треба, але... Це те саме, що якби я був капітаном і прийшов би той, хто був перед цим капітаном і сказав би віддати пов'язку. Як це може бути? У Лосано є своя думка, він її сказав; я йому свою сказав і на тому ми закінчили. Зійшлися на тому, що Юра 100% буде капітаном», – сказав Плотницький.

І Плотницький, і Семенюк продовжують сезон у своїх клубах. У національних чемпіонатах «Перуджа» Плотницького вийшла у золотий фінал, тоді як «Проєкт Варшава» Семенюка – у бронзовий.

Натомість у Лізі чемпіонів команди обох лідерів збірної України пройшли до Фіналу чотирьох, де натрапили один на одного у півфіналі.

Підготовка збірної України до Ліги націй

Підготовчий етап збірна розпочне 2 травня 2026 року у словенському Маріборі. Навчально-тренувальний збір триватиме до 18 травня і включатиме контрольні матчі. Зокрема, орієнтовно 14–15 травня 2026 року українці проведуть два спаринги проти збірної Хорватії.

Після цього команда вирушить до Польщі, де візьме участь у міжнародному турнірі. 20 травня 2026 року у Сосновці українці зіграють проти Болгарії, а 22 та 23 травня 2026 року у Катовіце зустрінуться зі збірними Польщі та Сербії.

