Довірена особа Путіна може потрапити до Волейбольного залу слави

Артем Худолєєв
Комітет Міжнародної зали слави волейболу визначив кандидатів на входження в 2026 році.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Серед претендентів на входження до Волейбольного залу слави є російський тренер Володимир Алекно, під керівництвом якого збірна РФ виграли олімпійське золото Лондона-2012. 

Перед президентськими виборами 2024 року в РФ Алекно був довіреною особою диктатора Володимира Путіна.

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник зазначив, що ФВУ готуватиме протест щодо кандидатури Алекно.

«Довірена особа Путіна не може бути відзначена в той час, коли в Україні вже 13-й рік триває найкровопролитніша за останніх 80 років війна», – заявив Мельник.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

