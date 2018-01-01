Семенов і Підгрушна пропустять етап Кубка світу в Антхольці
- Сьогодні, 10:30
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Фото: IBU
Також пропустить етап Юлія Журавок
18 січня в Антхольці стартує останній етап Кубка світу перед Олімпіадою.
Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.
Склад чоловічої збірної: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Володимир Сємаков, Артем Тищенко.
Склад жіночої збірної: Юлія Джима, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець.
В Антхольц не поїдуть Олена Підгрушна і Сергій Семенов, вони продовжать готуватися до Олімпіади за індивідуальною програмою.
Також пропустить етап Юлія Журавок, яка готується чемпіонату Європи.