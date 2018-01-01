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    Семенов і Підгрушна пропустять етап Кубка світу в Антхольці

    Також пропустить етап Юлія Журавок
    18 січня в Антхольці стартує останній етап Кубка світу перед Олімпіадою. Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. Склад чоловічої збірної: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Володимир Сємаков, Артем Тищенко. Склад жіночої збірної: Юлія Джима, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець. В
    • Сьогодні, 10:30
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    Фото: IBU
    Фото: IBU

    Також пропустить етап Юлія Журавок

    18 січня в Антхольці стартує останній етап Кубка світу перед Олімпіадою.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

    Склад чоловічої збірної: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Володимир Сємаков, Артем Тищенко.

    Склад жіночої збірної: Юлія Джима, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець.

    В Антхольц не поїдуть Олена Підгрушна і Сергій Семенов, вони продовжать готуватися до Олімпіади за індивідуальною програмою.

    Також пропустить етап Юлія Журавок, яка готується чемпіонату Європи.

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