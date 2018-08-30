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    Сенегальський форвард, яким цікавилося «Динамо», переходить в «Ренн»

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    М'Байє Ньянг - Сенегальський форвард, яким цікавилося «Динамо», переходить в «Ренн»
    М'Байє Ньянг

    Футболіст підпише орендну угоду з правом викупу

    Сенегальський форвард «Торіно» М'Байє Ньянг продовжить кар'єру у французькому «Ренні».

    Про це повідомляє L'Equipe.

    23-річний Ньянг, яким раніше цікавилися «Галатасарай», «Марсель», а також «Динамо», вирішив підписати контракт з «Ренном» після особистої розмови з головним тренером клубу Сабрі Лямуші.

    Футболіст підпише орендну угоду з правом викупу.

    Очікується, що угоду офіційно закриють вже 30-го серпня.

    23-річний Ньянг вже виступав в Лізі 1.

    Форвард є вихованцем «Кана», де грав з 2007 по 2012 рік.

    Уже будучи гравцем «Мілана» на правах оренди грав в «Монпельє».

    Джерело: Tribuna.com

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