Сенегальський форвард, яким цікавилося «Динамо», переходить в «Ренн»
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М'Байє Ньянг
Футболіст підпише орендну угоду з правом викупу
Сенегальський форвард «Торіно» М'Байє Ньянг продовжить кар'єру у французькому «Ренні».
Про це повідомляє L'Equipe.
23-річний Ньянг, яким раніше цікавилися «Галатасарай», «Марсель», а також «Динамо», вирішив підписати контракт з «Ренном» після особистої розмови з головним тренером клубу Сабрі Лямуші.
Футболіст підпише орендну угоду з правом викупу.
Очікується, що угоду офіційно закриють вже 30-го серпня.
23-річний Ньянг вже виступав в Лізі 1.
Форвард є вихованцем «Кана», де грав з 2007 по 2012 рік.
Уже будучи гравцем «Мілана» на правах оренди грав в «Монпельє».
Джерело: Tribuna.com