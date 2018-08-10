Сербський клуб проведе два домашні матчі єврокубків без глядачів за расизм



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Покарання отримала «Црвена Звезда»

УЄФА покарав «Црвену Звезду» двома домашніми матчами єврокубків без глядачів.

Про це інформує офіційний сайт організації.

Покарання винесено за підсумками матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти литовської «Судуви» (3:0).

Під час зустрічі, яка пройшла 24 липня у Белграді, сербські вболівальники дозволяли собі расистські вигуки.

Зазначається, що за поведінку вболівальників у матчі із «Судувою» белградський клуб покараний одним матчем без глядачів. Друга гра без глядачів додалася через те, що це повторне порушення.

«Црвена Звезда» взимку вже була покарана проведенням матчу без глядачів, проте тоді покарання після апеляції було перекваліфіковано на умовне.

Окрім того, сербський клуб повинен виплатити штраф у розмірі 72 тисячі євро.

Джерело: Спорт-Экспресс