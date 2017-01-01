Серена Вільямс програла перший матч після повернення (відео)
- Сьогодні, 17:53
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Серена Вільямс. Фото: Getty Images
Американка важко пересувалася по корту і не подавала в повну силуЕкс-перша ракетка світу Серена Вільямс поступилася Олені Остапенко у виставковому матчі в Абу-Дабі.
Якщо Вільямс-молодша намагалася приховати свою нинішню форму, то їй це прекрасно вдалося. Американка важко пересувалася по корту, не подавала в повну силу і практично не реагувала на потужні атаки Остапенко.
У першому сеті Остапенко двічі взяла подачу Серени і вийшла вперед. По ходу другої партії Вільямс заграла агресивніше на прийомі і змогла зрівняти рахунок. На тайбрейку Серена занадто часто помилялася в простих ситуаціях, щоб претендувати на перемогу.
Олена Остапенко почне сезон на турнірі в Шеньчжені (Китай). Серена Вільямс найближчим часом остаточно визначиться зі своїми планами по Australian Open.
Джерело: sportarena.com