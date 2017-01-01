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    Серена Вільямс програла перший матч після повернення (відео)

    Американка важко пересувалася по корту і не подавала в повну силу
    Екс-перша ракетка світу Серена Вільямс поступилася Олені Остапенко у виставковому матчі в Абу-Дабі. Якщо Вільямс-молодша намагалася приховати свою нинішню форму, то їй це прекрасно вдалося. Американка важко пересувалася по корту, не подавала в повну силу і практично не реагувала на потужні атаки Остапенко. У першому сеті Остапенко двічі взяла
    • Сьогодні, 17:53
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    Серена Вільямс. Фото: Getty Images
    Серена Вільямс. Фото: Getty Images

    Американка важко пересувалася по корту і не подавала в повну силу

    Екс-перша ракетка світу Серена Вільямс поступилася Олені Остапенко у виставковому матчі в Абу-Дабі.

    Якщо Вільямс-молодша намагалася приховати свою нинішню форму, то їй це прекрасно вдалося. Американка важко пересувалася по корту, не подавала в повну силу і практично не реагувала на потужні атаки Остапенко.

    У першому сеті Остапенко двічі взяла подачу Серени і вийшла вперед. По ходу другої партії Вільямс заграла агресивніше на прийомі і змогла зрівняти рахунок. На тайбрейку Серена занадто часто помилялася в простих ситуаціях, щоб претендувати на перемогу.

    Олена Остапенко почне сезон на турнірі в Шеньчжені (Китай). Серена Вільямс найближчим часом остаточно визначиться зі своїми планами по Australian Open.

    Джерело: sportarena.com

    теніс
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