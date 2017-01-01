Серена Вільямс проведе матч в рамках чоловічого виставкового турніру в Абу-Дабі

Це перший матч американки після народження дитини

23-разова чемпіонка турнірів Великого Шолома Серена Вільямс повернеться на корт за день до Нового року, зігравши виставковий матч в Абу-Дабі, повідомляє Sport360. Суперницею американки стала Олена Остапенко, яка на днях виступала на показовому турнірі в Таїланді, де зайняла четверте місце. Матч за участю Вільямс пройде в завершальний третій день



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Серена Вільямс

Це перший матч американки після народження дитини

23-разова чемпіонка турнірів Великого Шолома Серена Вільямс повернеться на корт за день до Нового року, зігравши виставковий матч в Абу-Дабі, повідомляє Sport360.

Суперницею американки стала Олена Остапенко, яка на днях виступала на показовому турнірі в Таїланді, де зайняла четверте місце.

Матч за участю Вільямс пройде в завершальний третій день Mubadala World Tennis Championship, 30 грудня. Цей поєдинок стане першим для американки з січня 2017-го року.

Джерело: btu.org.ua