Серені Вільямс радять концентруватися на тенісі, а не на захисті прав темношкірих жінок



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«Але якщо Серену все влаштовує, то так тому і бути. Головне, щоб вона була щаслива»

Знаменита американська тенісистка, колишня перша ракетка світу Біллі Джин Кінг порадила 23-кратній переможниці турнірів «Великого шолома» Серені Вільямс більше концентруватися на тенісі, а не на громадській діяльності.

«В ідеалі я б хотіла, щоб вона провела кілька матчів перед Уімблдоном. Раніше вона б легко дійшла до другого тижня і так, але з віком це вже не працює. У Серени народилася дитина, вона виступає за рівність статей, а також захищає права темношкірих жінок. Але так їй доводиться тільки важче. Я б хотіла, щоб вона все це відклала в сторону, тому що є й інші люди, які цим займаються.

Я б хотіла, щоб в майбутні півтора-два роки вона зосередилася на тенісі та пізніше могла сказати собі: «Я зробила все, що в моїх силах». Але якщо Серену все влаштовує, то так тому і бути. Головне, щоб вона була щаслива. Справа зовсім не в нас», - цитує Кінг офіційний сайт туру.

У першому колі Вімблдону Вільямс зіграє з італійкою Джулією Гатто-Монтіконе.

Джерело: Чемпионат.com