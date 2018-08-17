Сергій Бебешко – головний тренер збірної України з гандболу



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Сергій Бебешко

Микола Степанець буде його асистентом

Збірну України з гандболу очолив титулований український гравець і тренер – 50-річний Сергій Бебешко, олімпійський чемпіон 1992 року.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

Протягом трьох останніх сезонів Бебешко очолював брестський БГК імені Мєшкова, з яким тричі поспіль перемагав у чемпіонаті Білорусі, а у Лізі чемпіонів кожного разу пробивався в 1/8 фіналу плей-офф.

Також Сергій Васильович був головним тренером запорізького «Мотора» (2013-2015), мінського «Динамо» (2009-2013) і низки іспанських команд.

Асистентом нового головного тренера збірної України стане Микола Степанець, під керівництвом якого запорізький «Мотор» чотири рази перемагав в українській Суперлізі (2013, 2015, 2016, 2017) і виходив до плей-офф Ліги чемпіонів (2016 і 2017).

Восени 2018-го збірна України стартує у відборі на чемпіонат Європи-2020. Суперниками команди стануть збірні Данії, Чорногорії та Фарерських островів.

Перший матч відбудеться 24 жовтня на виїзді проти олімпійських чемпіонів данців.

Рішення щодо нового тренерського штабу збірної України було прийнято на засіданні виконкому Федерації гандболу України 13 серпня.