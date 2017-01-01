Сергій Бубка привітав українців з новим олімпійським роком
- Сьогодні, 09:57
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Президент НОК України вірить, що новий рік принесе нам позитивні зміни
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав співвітчизників з Новим роком та Різдвом Христовим.
Звернення розміщено на офіційному сайті НОК:
«Дорогі друзі! 2018 рік - олімпійський, тож продовжить творити олімпійську історію України зусиллями наших спортсменів.
Вже зовсім скоро, у лютому, ми вболіватимемо за українців на XXIII зимових Олімпійських іграх, які прийматиме південнокорейське місто Пхьончхан. Він буде відповідальним й для українських представників літніх видів спорту, адже їх підготовка до олімпійського Токіо-2020 набиратиме обертів.
В цьому році екзамен на міцність пройдуть й наші юні олімпійці, які восени випробовуватимуть свої сили на ІІІ Юнацьких Олімпійських іграх в аргентинському Буенос-Айресі.
2018-й - рік Жовтої Земляної Собаки, яку характеризують як мудру та справедливу Господиню року.
Вірю, що вона подарує нам позитивні зміни, нові перспективи та високі досягнення українського спорту!
Щиро вітаю усіх з новорічними та різдвяними святами!
Миру, добра, благополуччя та нових звершень!», - йдеться у привітанні.