Сергій Бубка став одним з менеджерів молодого німецького тенісиста

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Сергій Бубка - крайній зліва

Український екс-тенісист приєднався до менеджерської команді третьої ракетки світу

31-річний Сергій Бубка, який офіційно завершив свою ігрову кар'єру, увійшов у команду німецького тенісиста Олександра Зверєва в якості одного з менеджерів.

На «Мастерсі» у Мадриді, де 21-річний Зверєв виграв титул, Бубка був присутній у боксі гравця.

Окрім того, згодом він з'явився на підсумковому нагородженні гравця.

«Так, справді, я приєднався до команди Саші та буду співпрацювати з його агентом Патрісіо Апеєм», - розповів Бубка-молодший.

«Можу сказати, що для мене ця діяльність не нова, так як я також співпрацюю з Іваном Любичичем у їхніх відносинах з Мартою Костюк», - додав Сергій.

Сергій Бубка у лютому цього року отримав у Дніпрі «Нагороду за відданість» за виступи у Кубку Девіса, де він провів за збірну України 20 матчевих зустрічей.

Вперше Бубка провів поєдинок у складі збірної у 2005 році. Приз вручають тенісистам, що зіграли, як мінімум, 20 матчевих протистоянь своєї збірної.

Серед українських гравців дану нагороду також отримав Сергій Стаховський.

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Джерело: btu.org.ua