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    Серія А. Другий тур. «Ювентус» перемагає, Роналду у розпачі

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    <div class="b-label__caption">Криштиану Роналду</div> <div class="b-label__credits">Фото: Antonio Calanni / AP</div> - Серія А. Другий тур. «Ювентус» перемагає, Роналду у розпачі
    Криштиану Роналду
    Фото: Antonio Calanni / AP

    «Ювентус» впевнено переміг на своєму полі «Лаціо». Фінальний свисток арбітра зафіксував сухі 2-0 на користь туринців

    Замість емоцій радості після другого забитого Маріо Манджукічем м'яча у ворота римської команди, Кріштіану Роналду у розпачі хопався за голову, адже секундами раніше він міг відзначитись своїм першим голом за нову команду, проте м'яч по-зрадницьки відлетів від зіркового португальця у ноги його одноклубника.

    Заповнені трибуни домашньої арени «Ювентуса» сьогодні стали свідками не тільки впевненої перемоги своєї команди, але й шаленого невезіння новоспеченої туринської «сімки». Кріштіану робив все аби забити у ворота «Лаціо», проте м'яч вперто не йшов у ворота.

    Португалець, як завжди, був найпомітнішою фігурою у складі обох команд, загрожував воротам суперника з різних позицій, виграв практично усю боротьбу на другому поверсі, але забити цього вечора судилося іншим гравцям. На 30-й та 75-й хвилинах у воротах римлян розписалися Пьяніч та Манджукіч відповідно. Після двох зіграних матчів «Ювентус» має стовідсотковий показник і наразі посідає першу сходинку турнірної таблиці. Для  підопічних Сімоне Інзагі навпаки ця поразка стала другою на старті сезону.

    Ювентус - Лаціо 2: 0
    Голи: Пьянич, 30, Манджукіч, 75.

    Ювентус: Щесни - Канселье, Бонуччі, К'єлліні, Алекс Сандро - Хедіра (Бентанкур, 85), Пьяніч (Джан, 69), Матюїді - Федеріко Бернардескі (Коста, 59), Манджукіч, Роналду.

    Лаціо: Стракоша - Уоллас, Ачербі, Раду - Марушич, Пароло (Бадель, 64), Лейва, Мілінковіч-Савіч (Дурмісі, 79), Луліч - Альберто (Корреа, 64), Іммобіле.

    Попередження: Алекс Сандро, Коста, Джан - Пароло, Мілінковіч-Савич.

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