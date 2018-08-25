Серія А. Другий тур. «Ювентус» перемагає, Роналду у розпачі



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Криштиану Роналду Фото: Antonio Calanni / AP

«Ювентус» впевнено переміг на своєму полі «Лаціо». Фінальний свисток арбітра зафіксував сухі 2-0 на користь туринців

Замість емоцій радості після другого забитого Маріо Манджукічем м'яча у ворота римської команди, Кріштіану Роналду у розпачі хопався за голову, адже секундами раніше він міг відзначитись своїм першим голом за нову команду, проте м'яч по-зрадницьки відлетів від зіркового португальця у ноги його одноклубника.

Заповнені трибуни домашньої арени «Ювентуса» сьогодні стали свідками не тільки впевненої перемоги своєї команди, але й шаленого невезіння новоспеченої туринської «сімки». Кріштіану робив все аби забити у ворота «Лаціо», проте м'яч вперто не йшов у ворота.

Португалець, як завжди, був найпомітнішою фігурою у складі обох команд, загрожував воротам суперника з різних позицій, виграв практично усю боротьбу на другому поверсі, але забити цього вечора судилося іншим гравцям. На 30-й та 75-й хвилинах у воротах римлян розписалися Пьяніч та Манджукіч відповідно. Після двох зіграних матчів «Ювентус» має стовідсотковий показник і наразі посідає першу сходинку турнірної таблиці. Для підопічних Сімоне Інзагі навпаки ця поразка стала другою на старті сезону.

Ювентус - Лаціо 2: 0

Голи: Пьянич, 30, Манджукіч, 75.

Ювентус: Щесни - Канселье, Бонуччі, К'єлліні, Алекс Сандро - Хедіра (Бентанкур, 85), Пьяніч (Джан, 69), Матюїді - Федеріко Бернардескі (Коста, 59), Манджукіч, Роналду.

Лаціо: Стракоша - Уоллас, Ачербі, Раду - Марушич, Пароло (Бадель, 64), Лейва, Мілінковіч-Савіч (Дурмісі, 79), Луліч - Альберто (Корреа, 64), Іммобіле.

Попередження: Алекс Сандро, Коста, Джан - Пароло, Мілінковіч-Савич.