Сестри Кіченок у напруженому поєдинку поступилися чинним чемпіонкам Australian Open



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Українкам не вдалося пробитися в 1/4 парного турніру

1 годину і 45 хвилин тривало протистояння української пари з чемпіонками Australian Open-2019. Людмила і Надія мали можливість подати на перший сет, але свій гейм за рахунку 5-4 програли, а потім суперниці виграли ще два гейми.

Українки не скористалися p сетболів в десятому геймі другої партії, хоча далі зробили ще один брейк, після чого успішно подали на сет.

По ходу вирішального тай-брейка сестрам Кіченок жодного разу не вдалося вийти вперед у рахунку. Наші тенісистки програли п'ять розіграшів на своїй подачі, а самі зробили три міні-брейка.

Miami Open - Premier Mandatory

Друге коло

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) - [6] Саманта Стосур (Австралія) / Чжан Шуай (Китай) 5-7, 7-5, 6-10

Джерело: btu.org.ua