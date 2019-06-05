Сестри Музичук перетворюються в аутсайдерок турніру претенденток на шахову корону



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Екс-львів'янці Єкатєріні Лагно, яка сьогодні грала з Анною Музичук, дуже пасує двоголовий орел біля серця Шахова Україна

У п'яти турах українки не здобули жодної перемоги

У столиці Татарстану Казані відбулися партії п'ятого туру турніру пренденток на світову шахову корону.

Обидві українські учасниці після провального старту свого становища не покращили. Сестри Музичук чорними зіграли внічию з представницями РФ: Марія з Валентиною Ґуніною, Анна - з екс-львів'янкою Єкатєріною Лагно.

Таким чином, маючи після п'яти турів по півтора очка, українки замикають таблицю. Вони роздяляють сьоме-восьме місця.

Лідерство після поразки грузинки Нани Дзаґнідзе чорними від росіянки Алєксандри Костенюк захопила інша представниця РФ Алєксандра Горячкіна, котра перемогла білими екс-чемпіонку світу Тань Чжун'ї з Китаю. У лідерки чотири пункти, у її грузинської переслідувачки - 3,5.

У шостому турі 6 червня зустрічаються: Анна Музичук - Гуніна, Марія Музичук - Костенюк, Дзаґнідзе - Горячкіна, Тань Чжун'ї - Лагно.

Переможниця турніру претенденток буде визначена за підсумками 14-ти турів, 17 червня.