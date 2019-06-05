Сестри Музичук перетворюються в аутсайдерок турніру претенденток на шахову корону
У п'яти турах українки не здобули жодної перемоги
У столиці Татарстану Казані відбулися партії п'ятого туру турніру пренденток на світову шахову корону.
Обидві українські учасниці після провального старту свого становища не покращили. Сестри Музичук чорними зіграли внічию з представницями РФ: Марія з Валентиною Ґуніною, Анна - з екс-львів'янкою Єкатєріною Лагно.
Таким чином, маючи після п'яти турів по півтора очка, українки замикають таблицю. Вони роздяляють сьоме-восьме місця.
Лідерство після поразки грузинки Нани Дзаґнідзе чорними від росіянки Алєксандри Костенюк захопила інша представниця РФ Алєксандра Горячкіна, котра перемогла білими екс-чемпіонку світу Тань Чжун'ї з Китаю. У лідерки чотири пункти, у її грузинської переслідувачки - 3,5.
У шостому турі 6 червня зустрічаються: Анна Музичук - Гуніна, Марія Музичук - Костенюк, Дзаґнідзе - Горячкіна, Тань Чжун'ї - Лагно.
Переможниця турніру претенденток буде визначена за підсумками 14-ти турів, 17 червня.