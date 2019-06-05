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    Навіщо було ганьбитися? Сестри Музичук валяться на турнірі претенденток

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    &laquo;А сестри, сестри... Горе вам, мої голубки молодії!&raquo; - Навіщо було ганьбитися? Сестри Музичук валяться на турнірі претенденток
    «А сестри, сестри... Горе вам, мої голубки молодії!»
    Шахова Україна

    Обидві українки після чотирьох турів замикають таблицю

    Анна і Марія Музичук продовжують валитися на турнірі претенденток на світову шахову корону в столиці Татарстану Казані. В лоно країни-окупанта вони поїхали за славою, а повернуться вочевидь з ганьбою.

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    У четвертому турі Марія програла білими екс-львів'янці, а нині громадянці РФ Єкатєріні Лагно. Анна також білими відстояла нічию з росіянкою Алєксандрою Горячкіною.

    Турнірне становище українок зараз незавидне:

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    Сестри Музичук не вражають

    У п'ятому турі сьогодні, 5 червня сестри Музичук гратимуть чорними: Марія - з Валентиною Гуніною, Анна - з Єкатєриною Лагно.

    Претендентський турнір розтягнеться на 14 турів і триватиме до 17 червня.

     Читайте також: Турнір претенденток на шахову корону: Анна Музичук зазнала сенсаційної поразки
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