Навіщо було ганьбитися? Сестри Музичук валяться на турнірі претенденток



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«А сестри, сестри... Горе вам, мої голубки молодії!» Шахова Україна

Обидві українки після чотирьох турів замикають таблицю

Анна і Марія Музичук продовжують валитися на турнірі претенденток на світову шахову корону в столиці Татарстану Казані. В лоно країни-окупанта вони поїхали за славою, а повернуться вочевидь з ганьбою.

У четвертому турі Марія програла білими екс-львів'янці, а нині громадянці РФ Єкатєріні Лагно. Анна також білими відстояла нічию з росіянкою Алєксандрою Горячкіною.

Турнірне становище українок зараз незавидне:

Сестри Музичук не вражають

У п'ятому турі сьогодні, 5 червня сестри Музичук гратимуть чорними: Марія - з Валентиною Гуніною, Анна - з Єкатєриною Лагно.

Претендентський турнір розтягнеться на 14 турів і триватиме до 17 червня.