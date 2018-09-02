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    Відомому тренеру Севідову вручили підозру в кримінальній справі

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    Фото надане сайтом ua-football.com - Відомому тренеру Севідову вручили підозру в кримінальній справі
    Фото надане сайтом ua-football.com

    Колишній головний тренер «Маріуполя» підозрюється в організації договірного матчу.

    Колишньому тренеру «Маріуполя» Олександру Севідову вручили підозру в організації договірного матчу.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава профспілки футболістів Олег Печорний.

    За його словами, обвинувачення пов'язане з сумно відомим матчем «Іллічівець» - «Гірник-Спорт», що відбувся в 2016 році

    Перед грою на результат цього поєдинку на біржі ставок було поставлено трохи більше тисячі доларів.

    Згодом цей матч викликав підозри у Комітету етики та чесної гри ФФУ. А її глава Франческо Баранка взагалі заявив, що команди зіграли «обурливий договірняк».

    Нагадаємо, в травні та червні нинішнього року Севідов став одним з багатьох людей, у помешканнях яких провели обшуки представники МВС.

    Наприкінці червня Нацполіція провела повторні обшуки обшуки у підозрюваних в організації договірних матчів, проте результати цих обшуків наразі невідомі.

    Джерело: Sportarena.com

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