Відомому тренеру Севідову вручили підозру в кримінальній справі



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Фото надане сайтом ua-football.com

Колишній головний тренер «Маріуполя» підозрюється в організації договірного матчу.

Колишньому тренеру «Маріуполя» Олександру Севідову вручили підозру в організації договірного матчу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава профспілки футболістів Олег Печорний.

За його словами, обвинувачення пов'язане з сумно відомим матчем «Іллічівець» - «Гірник-Спорт», що відбувся в 2016 році

Перед грою на результат цього поєдинку на біржі ставок було поставлено трохи більше тисячі доларів.

Згодом цей матч викликав підозри у Комітету етики та чесної гри ФФУ. А її глава Франческо Баранка взагалі заявив, що команди зіграли «обурливий договірняк».

Нагадаємо, в травні та червні нинішнього року Севідов став одним з багатьох людей, у помешканнях яких провели обшуки представники МВС.

Наприкінці червня Нацполіція провела повторні обшуки обшуки у підозрюваних в організації договірних матчів, проте результати цих обшуків наразі невідомі.

Джерело: Sportarena.com