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    «Севілья» очолила турнірну таблицю чемпіонату Іспанії завдяки перемозі над «Вальядолідом»

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    Фото взяте з сайту&nbsp;football.ua - «Севілья» очолила турнірну таблицю чемпіонату Іспанії завдяки перемозі над «Вальядолідом»
    Фото взяте з сайту football.ua

    У матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги Севілья вдома обіграла Вальядолід з рахунком 1: 0

    Гол Андре Сілви у першому таймі приніс «Севільї» домашню перемогу над «Вальядолідом» – 1:0.

    Завдяки цьому результату «червоно-білі» очолили турнірну таблицю Ла Ліги з 26 набраними очками, а «Вальядолід» опустився на 12-ту позицію з 17 очками.

    У наступному турі «Севілья» зіграє на виїзді проти «Алавеса», а «Вальядолід» прийме «Леганес».

    Чемпіонат Іспанії з футболу

    Матч 13-го туру

    «Севілья» - «Вальядолід» 1:0

    Гол: Сілва, 30

    «Севілья»: Вацлік - Каррісу, Кьяер, Гомес - Відаль, Меса, Банега (Васкес, 73), Ескудеро - Сарабія (Промес, 88) - Бен Єддер, Сілва (Амаду, 82)


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    Джерело: Football.ua

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