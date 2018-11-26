«Севілья» очолила турнірну таблицю чемпіонату Іспанії завдяки перемозі над «Вальядолідом»



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Фото взяте з сайту football.ua

У матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги Севілья вдома обіграла Вальядолід з рахунком 1: 0

Гол Андре Сілви у першому таймі приніс «Севільї» домашню перемогу над «Вальядолідом» – 1:0.

Завдяки цьому результату «червоно-білі» очолили турнірну таблицю Ла Ліги з 26 набраними очками, а «Вальядолід» опустився на 12-ту позицію з 17 очками.

У наступному турі «Севілья» зіграє на виїзді проти «Алавеса», а «Вальядолід» прийме «Леганес».

Чемпіонат Іспанії з футболу

Матч 13-го туру

«Севілья» - «Вальядолід» 1:0

Гол: Сілва, 30

«Севілья»: Вацлік - Каррісу, Кьяер, Гомес - Відаль, Меса, Банега (Васкес, 73), Ескудеро - Сарабія (Промес, 88) - Бен Єддер, Сілва (Амаду, 82)

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Джерело: Football.ua