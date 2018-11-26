«Севілья» очолила турнірну таблицю чемпіонату Іспанії завдяки перемозі над «Вальядолідом»
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Фото взяте з сайту football.ua
У матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги Севілья вдома обіграла Вальядолід з рахунком 1: 0
Гол Андре Сілви у першому таймі приніс «Севільї» домашню перемогу над «Вальядолідом» – 1:0.
Завдяки цьому результату «червоно-білі» очолили турнірну таблицю Ла Ліги з 26 набраними очками, а «Вальядолід» опустився на 12-ту позицію з 17 очками.
У наступному турі «Севілья» зіграє на виїзді проти «Алавеса», а «Вальядолід» прийме «Леганес».
Чемпіонат Іспанії з футболу
Матч 13-го туру
«Севілья» - «Вальядолід» 1:0
Гол: Сілва, 30
«Севілья»: Вацлік - Каррісу, Кьяер, Гомес - Відаль, Меса, Банега (Васкес, 73), Ескудеро - Сарабія (Промес, 88) - Бен Єддер, Сілва (Амаду, 82)
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Джерело: Football.ua