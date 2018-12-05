«Шахтар» цікавиться бразильським півзахисником Джонні Лукасом



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Джонні Лукас

«Арсенал» і «Монако» є конкурентами донецького клубу

Донецький «Шахтар» може підписати центрального півзахисника бразильської «Парани», 18-річного Джонні Лукаса.

Про це повідомляє Tribunapr.com.

В якості конкурентів в боротьбі за талановитого бразильця видання називає лондонський «Арсенал» і «Монако».

Джонні Лукас міг покинути «Парану» ще влітку, проте клуб відмовився продавати юного гравця в «Атлетико Мінейро» через недостатню суми трансферу.

Керівництво клубу оцінює вартість гравця в 12 мільйонів євро і, швидше за все, продаж відбудеться, адже «Парана» за підсумками чемпіонату посіла останнє місце в чемпіонаті Бразилії.

У сезоні, що вже завершився, Джонні Лукас провів за «Парану» 21 матч, при цьому забивши два м'ячі.

Джерело: Sportarena.com