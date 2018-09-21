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    «Шахтар» і «Барселона» цікавляться талановитим півзахисником «Корінтіанса»

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    Педрінью - «Шахтар» і «Барселона» цікавляться талановитим півзахисником «Корінтіанса»
    Педрінью

    «Блаугранас» поки є фаворитами у боротьбі за гравця

    Хавбек «Корінтіанса» Педрінью може опинитися в «Барселоні».

    Про це  повідомляє Sport.es.

    Послугами футболіста цікавиться і донецький «Шахтар», але «блаугранас» поки є фаворитами у боротьбі за талановитого футболіста.

    Переговори веде скаут «Барселони» Андре Курі, який доклав зусиль до переходу Неймара в «ПСЖ» та заробив на цьому 6,6 млн євро.

    Контракт Педрінью з «Корінтіансом» діє до 2020 року, в договорі прописана сума відступних у 50 млн євро.

    У поточному сезоні Педрінью зіграв 22 матчі та віддав одну результативну передачу.

    Джерело: Футбол 24

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