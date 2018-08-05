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    «Шахтар» і «Динамо» можуть підписати захисника «Олександрії»

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    Валерій Бондаренко - «Шахтар» і «Динамо» можуть підписати захисника «Олександрії»
    Валерій Бондаренко

    У Прем'єр-лізі Бондаренко провів 32 матчі, забив два голи і отримав три жовті картки

    «Шахтар» і «Динамо» цікавляться центральним захисником «Олександрії» Валерієм Бондаренком.

    Про це в ефірі телеканалу «Футбол 1» повідомив коментатор Віктор Вацко.

    Контракт 24-річного Бондаренка з «Олександрією» розрахований до літа 2019 року.

    Раніше Бондаренко грав за кутаїське «Торпедо» і «Скалу».

    У Прем'єр-лізі Бондаренко провів 32 матчі, забив два голи і отримав три жовті картки.

    Раніше стало відомо, що поєдинок 4-туру Прем'єр-ліги між «Маріуполем» і «Динамо», який повинен був відбутися 11 серпня, буде перенесений.

    Також повідомлялося, що український воротар столичного клубу Дмитро Фастов може продовжити кар'єру у Португалії.

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