«Шахтар» на п'ять років продовжив контракт з футболістом, яким цікавився ряд клубів Англії
- Сьогодні, 08:55
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Принаймні про це повідомив сам півзахисник
Півзахисник «Шахтаря» Фред розповів, що продовжив контракт з клубом.
Про це повідомляє видання Globo.
«Мій друг розповів мені про інтерес «Манчестер Сіті» і Гвардіоли. Я радий, що мій футбол оцінили в Європі. Контакту з Гвардіолою не було, все як і раніше. Мій агент нічого мені не говорив», - повідомив бразилець.
«Я підписав новий контракт з «Шахтарем», ще на п'ять років. Я щасливий і хочу продовжувати показувати свій футбол в Лізі чемпіонів. Якщо є якийсь інтерес, я поговорю з агентом, але я спокійний», - сказав Фред.
У поточному сезоні Фред провів 16 поєдинків в українській Прем'єр-лізі, відзначившись двома голами та двома результативними передачами.
Була інформація, що «Шахтар» взимку планує провести ряд гучних трансферів.