«Шахтар» на зборах у Туреччині зіграє з клубом українця Пластуна
- Вчора, 15:06
-
Розсилка
Фото: ФК Шахтар
Стали відомі перші суперники донецького клубу на тренувальних зборах
Стали відомі суперники «Шахтаря» на першому зборі в Туреччині
20 сiчня «гірники» зустрінуться з чемпіоном Болгарії «Лудогорцем», повідомляє прес-служба донецького клубу.
Колектив з Разграда успішно пройшов груповий етап Ліги Європи і в 1/16 фіналу зійдеться з «Міланом».
Також відзначимо, що в складі «зелено-білих» виступає український захисник Ігор Пластун.
А 24 січня підопічні Паулу Фонсеки зіграють із загребським «Динамо».
Срібні призери минулого чемпіонату Хорватії в нинішньому сезоні лідирують з 12-очковим відривом від сплітського «Хайдука».
Нагадаємо, перший зимовий збір «гірників» пройде в турецькому Белеку з 15 по 24 січня.