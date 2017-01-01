  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Шахтар» на зборах у Туреччині зіграє з клубом українця Пластуна

    Стали відомі перші суперники донецького клубу на тренувальних зборах
    Стали відомі суперники «Шахтаря» на першому зборі в Туреччині 20 сiчня «гірники» зустрінуться з чемпіоном Болгарії «Лудогорцем», повідомляє прес-служба донецького клубу. Колектив з Разграда успішно пройшов груповий етап Ліги Європи і в 1/16 фіналу зійдеться з «Міланом». Також відзначимо, що в
    • Вчора, 15:06
    • Розсилка
    Фото: ФК Шахтар
    Фото: ФК Шахтар

    Стали відомі перші суперники донецького клубу на тренувальних зборах

    Стали відомі суперники «Шахтаря» на першому зборі в Туреччині

    20 сiчня «гірники» зустрінуться з чемпіоном Болгарії «Лудогорцем», повідомляє прес-служба донецького клубу.

    Колектив з Разграда успішно пройшов груповий етап Ліги Європи і в 1/16 фіналу зійдеться з «Міланом».

    Також відзначимо, що в складі «зелено-білих» виступає український захисник Ігор Пластун.
     
    А 24 січня підопічні Паулу Фонсеки зіграють із загребським «Динамо».

    Срібні призери минулого чемпіонату Хорватії в нинішньому сезоні лідирують з 12-очковим відривом від сплітського «Хайдука».
     
    Нагадаємо, перший зимовий збір «гірників» пройде в турецькому Белеку з 15 по 24 січня.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ