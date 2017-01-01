«Шахтар» на зборах у Туреччині зіграє з клубом українця Пластуна

Стали відомі перші суперники донецького клубу на тренувальних зборах

Стали відомі суперники «Шахтаря» на першому зборі в Туреччині 20 сiчня «гірники» зустрінуться з чемпіоном Болгарії «Лудогорцем», повідомляє прес-служба донецького клубу. Колектив з Разграда успішно пройшов груповий етап Ліги Європи і в 1/16 фіналу зійдеться з «Міланом». Також відзначимо, що в