«Шахтар» не відпустив своїх футболістів у юнацьку збірну України

На турнірі у Мінську українська команда (U-17) грала без представників донецького клубу

Керівництво донецького «Шахтаря» не відпустило своїх футболістів у збірну України віком до 17-ти років. Про це розповів головний тренер юнацької збірної України (футболісти 2001 року народження) Олег Кузнецов, якого цитує офіційний сайт Федерації футболу України. «У кваліфікаційному турнірі чемпіонату Європи основним воротарем



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Олег Кузнецов. Фото ФФУ

На турнірі у Мінську українська команда (U-17) грала без представників донецького клубу

Керівництво донецького «Шахтаря» не відпустило своїх футболістів у збірну України віком до 17-ти років.

Про це розповів головний тренер юнацької збірної України (футболісти 2001 року народження) Олег Кузнецов, якого цитує офіційний сайт Федерації футболу України.

«У кваліфікаційному турнірі чемпіонату Європи основним воротарем був Анатолій Трубін із «Шахтаря». «Гірники» не відпустили своїх футболістів», - сказав він.

«На жаль, є занепокоєння, адже ці питання вирішують не президенти клубів, а директори академій. Втім, голова комітету національних збірних Мирон Маркевич і технічний директор ФФУ Олег Протасов спілкувалися з представниками «Шахтаря», і ті запевнили, що у лютому ми зможемо розраховувати на гравців донецької команди», - додав наставник.

За словами Кузнецова, у минулому році із 19-ти поєдинків команда зіграла оптимальним складом тільки у шести.

«З одного боку, добре, що багато хлопців можуть спробувати свої сили у збірній, але, якщо прагнути якихось серйозних результатів, необхідно якомога частіше грати в оптимальному складі», - підсумував він.

Нагадаємо, юнацька збірна України (U-17) учетверте стала переможцем міжнародного турніру Кубок розвитку, що проходив у столиці Білорусі.