«Шахтар» оригінально привітав українців з Днем вишиванки (фото)
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Жуніор Мораєш і Марлос
Фейсбук
Від імені гірників уболівальників привітали бразильські «українці»
«Шахтар», майже половину основного складу команди якого становлять бразильські легіонери, оригінально привітав українців з Днем вишиванки. На сторінці клубу в мережі Фейсбук уболівальників вітали бразильські українці Жуніор Мораєш та Марлос.
Нагадаємо, напередодні «Шахтар» втринадцяте виборов Кубок України, розгромивши в фіналі «Інгулець» з першої ліги – 4:0. Усі м’ячі забивали легіонери.
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