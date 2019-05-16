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    «Шахтар» оригінально привітав українців з Днем вишиванки (фото)

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    Жуніор Мораєш і Марлос - «Шахтар» оригінально привітав українців з Днем вишиванки (фото)
    Жуніор Мораєш і Марлос
    Фейсбук

    Від імені гірників уболівальників привітали бразильські «українці»

    «Шахтар», майже половину основного складу команди якого становлять бразильські легіонери, оригінально привітав українців з Днем вишиванки. На сторінці клубу в мережі Фейсбук уболівальників вітали бразильські українці Жуніор Мораєш та Марлос.

    Нагадаємо, напередодні «Шахтар» втринадцяте виборов Кубок України, розгромивши в фіналі «Інгулець» з першої ліги – 4:0. Усі м’ячі забивали легіонери.

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