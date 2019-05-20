  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Шахтар» передасть в Росію золоту медаль чемпіона України

    • Розсилка
    Ярослав Ракицький - «Шахтар» передасть в Росію золоту медаль чемпіона України
    Ярослав Ракицький
    Чемпионат

    Нагороду відправлять в Санкт-Петербург для колишнього захисника «рірників» Ракицького

    Донецький «Шахтар» надішле до російського Санкт-Петербурга золоту медаль чемпіона України. Нагороду відправлять для колишнього захисника «гірників» Ярослава Ракицього, який наразі виступає за місцевий «Зеніт». Про це повідомляє «Чемпионат» з посиланням на власні джерела.

    Ракицький останнього сезону зіграв 11 матчів у чемпіонаті України. Під час зимового трансферного вікна він перейшов за 10 мільйонів євро до «Зеніту».

    «Шахтар» переміг у матчі 29-го туру чемпіонату України «Зорю», гарантувавши собі 12-й титул чемпіона України. Раніше Ракицький став чемпіоном Росії в складі «Зеніта» цього ж сезону.

     Читайте також: «Шахтар» захистив титул чемпіона України (відео) 
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ярослав Ракицький ФК Зеніт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ