«Шахтар» передасть в Росію золоту медаль чемпіона України



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Нагороду відправлять в Санкт-Петербург для колишнього захисника «рірників» Ракицького

Донецький «Шахтар» надішле до російського Санкт-Петербурга золоту медаль чемпіона України. Нагороду відправлять для колишнього захисника «гірників» Ярослава Ракицього, який наразі виступає за місцевий «Зеніт». Про це повідомляє «Чемпионат» з посиланням на власні джерела.

Ракицький останнього сезону зіграв 11 матчів у чемпіонаті України. Під час зимового трансферного вікна він перейшов за 10 мільйонів євро до «Зеніту».

«Шахтар» переміг у матчі 29-го туру чемпіонату України «Зорю», гарантувавши собі 12-й титул чемпіона України. Раніше Ракицький став чемпіоном Росії в складі «Зеніта» цього ж сезону.