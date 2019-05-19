«Шахтар» захистив титул чемпіона України (відео)
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Розсилка
Перемога над «Зорею» гарантувала «гірникам» 12-й чемпіонський титул
«Зоря» (Луганськ) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:1
Гол: 0:1 – Мораєш (11)
«Зоря»: Шевченко – Караваєв, Вернидуб, Білий, Михайличенко – Сілас (Кабаєв, 75), Арвеладзе – Тимчик, Леднєв (Кочергін, 63), Хомченовський – Будківський (Громов, 51). Тренер – Юрій Вернидуб.
«Шахтар»: П’ятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїли (Матвієнко, 76) – Антоніо, Степаненко – Нем (Тете, 71), Коваленко (Алан Патрик, 86), Тайсон – Мораєш. Тренер – Паулу Фонсека.
Судді: Балакін – Войтюк, Альохін, Коваленко.
Попередження: Тимчик (83) - Коваленко (7), Мораєш (29).
19 травня. Запоріжжя. Стадіон «Славутич-Арена»
Перемога в звітному поєдинку гарантувала «гірникам» чемпіонський титул. То ж маючи таку мотивацію «Шахтар» одразу взявся тиснути на захист суперника. І вже швидко стартовий тиск приніс результат.
Знову відзначився бразильський «українець» Жуніор Мораєш. Він зумів вискочити з-під захисника суперника та переправити в ворота м’яч з передачі Болбата справа.
Луганці до перерви відповіли кількома гострими випадами. Натомість «Шахтар» контролював гру, хоча і не збільшив перевагу.
На початку другого тайму «Зоря» спробувала перехопити ігрову ініціативу. Однак після кількох безрезультатних атак запал у луганців згас.
«Гірники» ж не раз запалювали пожежі біля воріт Шевченка. Кілька відмінних нагод збільшити рахунок змарнував той же Мораєш.
Втім і єдиного голу вистачило «Шахтарю», аби за три тури до кінця чемпіонату гарантувати собі 12-й титул чемпіона України.