«Шахтар» захистив титул чемпіона України (відео)



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Перемога над «Зорею» гарантувала «Шахтарю» чемпіонство ФК «Шахтар»

Перемога над «Зорею» гарантувала «гірникам» 12-й чемпіонський титул

«Зоря» (Луганськ) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:1

Гол: 0:1 – Мораєш (11)

«Зоря»: Шевченко – Караваєв, Вернидуб, Білий, Михайличенко – Сілас (Кабаєв, 75), Арвеладзе – Тимчик, Леднєв (Кочергін, 63), Хомченовський – Будківський (Громов, 51). Тренер – Юрій Вернидуб.

«Шахтар»: П’ятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїли (Матвієнко, 76) – Антоніо, Степаненко – Нем (Тете, 71), Коваленко (Алан Патрик, 86), Тайсон – Мораєш. Тренер – Паулу Фонсека.

Судді: Балакін – Войтюк, Альохін, Коваленко.

Попередження: Тимчик (83) - Коваленко (7), Мораєш (29).

19 травня. Запоріжжя. Стадіон «Славутич-Арена»

Перемога в звітному поєдинку гарантувала «гірникам» чемпіонський титул. То ж маючи таку мотивацію «Шахтар» одразу взявся тиснути на захист суперника. І вже швидко стартовий тиск приніс результат.

Знову відзначився бразильський «українець» Жуніор Мораєш. Він зумів вискочити з-під захисника суперника та переправити в ворота м’яч з передачі Болбата справа.

Гол Мораєша

Луганці до перерви відповіли кількома гострими випадами. Натомість «Шахтар» контролював гру, хоча і не збільшив перевагу.

На початку другого тайму «Зоря» спробувала перехопити ігрову ініціативу. Однак після кількох безрезультатних атак запал у луганців згас.

«Гірники» ж не раз запалювали пожежі біля воріт Шевченка. Кілька відмінних нагод збільшити рахунок змарнував той же Мораєш.

Втім і єдиного голу вистачило «Шахтарю», аби за три тури до кінця чемпіонату гарантувати собі 12-й титул чемпіона України.