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    «Шахтар» підписав контракт із білоруським вундеркіндом

    Угода розрахована на три троки
    Нападник мінської «Фортуни» Ілля Васілевич стане гравцем «Шахтаря». Про це  повідомляє офіційний сайт білоруського клубу. 17-річний футболіст вже підписав усі необхідні папери про перехід в стан донецького клубу. Футболістом «Шахтаря» Васілевич стане 15 квітня, коли йому виповниться 18 років. Саме в цей
    • Сьогодні, 12:30
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    Ілля Васілевич. Фото: ФК Фортуна
    Ілля Васілевич. Фото: ФК Фортуна

    Угода розрахована на три троки

    Нападник мінської «Фортуни» Ілля Васілевич стане гравцем «Шахтаря».

    Про це  повідомляє офіційний сайт білоруського клубу.

    17-річний футболіст вже підписав усі необхідні папери про перехід в стан донецького клубу.

    Футболістом «Шахтаря» Васілевич стане 15 квітня, коли йому виповниться 18 років.

    Саме в цей день і вступить в силу трирічна трудова угода з гравцем.

    Раніше повідомлялося, що «Шахтар» на п'ять років продовжив контракт із бразильським півзахисником Фредом.

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