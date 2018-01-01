«Шахтар» підписав контракт із білоруським вундеркіндом

Угода розрахована на три троки

Нападник мінської «Фортуни» Ілля Васілевич стане гравцем «Шахтаря». Про це повідомляє офіційний сайт білоруського клубу. 17-річний футболіст вже підписав усі необхідні папери про перехід в стан донецького клубу. Футболістом «Шахтаря» Васілевич стане 15 квітня, коли йому виповниться 18 років. Саме в цей