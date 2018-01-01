«Шахтар» підписав контракт із білоруським вундеркіндом
- Сьогодні, 12:30
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Ілля Васілевич. Фото: ФК Фортуна
Угода розрахована на три троки
Нападник мінської «Фортуни» Ілля Васілевич стане гравцем «Шахтаря».
Про це повідомляє офіційний сайт білоруського клубу.
17-річний футболіст вже підписав усі необхідні папери про перехід в стан донецького клубу.
Футболістом «Шахтаря» Васілевич стане 15 квітня, коли йому виповниться 18 років.
Саме в цей день і вступить в силу трирічна трудова угода з гравцем.
Раніше повідомлялося, що «Шахтар» на п'ять років продовжив контракт із бразильським півзахисником Фредом.