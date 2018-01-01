«Шахтар» повернув з оренди українського захисника

Вихованець академії «гірників» знову у розташуванні команди

Лівий захисник донеччан Микола Матвієнко, який виступав у 2017 році на правах оренди за львівські «Карпати», а потім за полтавську «Ворсклу», повертається у «Шахтар». Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу. «Дуже радий бути у «Шахтарі». Переді мною відкриваються нові



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Микола Матвієнко. Фото ФК «Шахтар»

Вихованець академії «гірників» знову у розташуванні команди

Лівий захисник донеччан Микола Матвієнко, який виступав у 2017 році на правах оренди за львівські «Карпати», а потім за полтавську «Ворсклу», повертається у «Шахтар».

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

«Дуже радий бути у «Шахтарі». Переді мною відкриваються нові можливості. Тепер все залежить тільки від мене, від моєї роботи та віддачі, прагнення проявити свої найкращі якості», - сказав він.

«Граючи за «Ворсклу», отримав величезний досвід. Однозначно це був крок вперед. Багато чому навчився у полтавському клубі. Попрощався з хлопцями, скоро приїду до Києва», - додав Матвієнко.

У найближчі дні 21-річний футболіст пройде медогляд, а 15 січня відправиться разом з командою на перший навчально-тренувальний збір у турецький Белек.

Нагадаємо, «Шахтар» переманив у свою команду ще одного молодого гравця «Динамо».