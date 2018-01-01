«Шахтар» повернув з оренди українського захисника
- Сьогодні, 16:17
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Вихованець академії «гірників» знову у розташуванні команди
Лівий захисник донеччан Микола Матвієнко, який виступав у 2017 році на правах оренди за львівські «Карпати», а потім за полтавську «Ворсклу», повертається у «Шахтар».
Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
«Дуже радий бути у «Шахтарі». Переді мною відкриваються нові можливості. Тепер все залежить тільки від мене, від моєї роботи та віддачі, прагнення проявити свої найкращі якості», - сказав він.
«Граючи за «Ворсклу», отримав величезний досвід. Однозначно це був крок вперед. Багато чому навчився у полтавському клубі. Попрощався з хлопцями, скоро приїду до Києва», - додав Матвієнко.
У найближчі дні 21-річний футболіст пройде медогляд, а 15 січня відправиться разом з командою на перший навчально-тренувальний збір у турецький Белек.
Нагадаємо, «Шахтар» переманив у свою команду ще одного молодого гравця «Динамо».