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    «Шахтар» переманив у свою команду ще одного молодого гравця «Динамо»

    17-річний Клим Приходько продовжить свою кар'єру у донецькому клубі
    Уже колишній півзахисник «Динамо» U-19 Клим Приходько (2000 р.н.) підтвердив свій перехід у донецький «Шахтар». Про це повідомляє «Динамомания». «Чи переходжу я у донецький «Шахтар»? Так, це правда», - заявив він. 31 грудня у Приходька закінчився контракт з «Динамо». У
    • Сьогодні, 13:20
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    Клим Приходько
    Клим Приходько

    17-річний Клим Приходько продовжить свою кар'єру у донецькому клубі

    Уже колишній півзахисник «Динамо» U-19 Клим Приходько (2000 р.н.) підтвердив свій перехід у донецький «Шахтар».

    Про це повідомляє «Динамомания».

    «Чи переходжу я у донецький «Шахтар»? Так, це правда», - заявив він.

    31 грудня у Приходька закінчився контракт з «Динамо».

    У дублі «Шахтаря» вже виступають екс-гравці киян Олександр Масалов і Сергій Чоботенко.

    Чоботенко, який провів чотири роки у «Динамо», був внесений у заявку «гірників» на чемпіонат України-2017/18 за списком Б.

    Тоді у київському клубі вирішили не продовжувати угоду із Сергієм, адже, на думку тренерського штабу, він не витримував конкуренцію з більш перспективними футболістами.

    Водночас, Масалова, який п'ять років відіграв у системі столичного клубу, «Шахтар» додав у свою заявку ще на чемпіонат сезону-2016/17.

    Нагадаємо, захисник «Шахтаря» бажає, щоб команда повернулася на «Донбас Арену» у цьому році.

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