17-річний Клим Приходько продовжить свою кар'єру у донецькому клубі

Уже колишній півзахисник «Динамо» U-19 Клим Приходько (2000 р.н.) підтвердив свій перехід у донецький «Шахтар». Про це повідомляє «Динамомания». «Чи переходжу я у донецький «Шахтар»? Так, це правда», - заявив він. 31 грудня у Приходька закінчився контракт з «Динамо». У



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Клим Приходько

17-річний Клим Приходько продовжить свою кар'єру у донецькому клубі

Уже колишній півзахисник «Динамо» U-19 Клим Приходько (2000 р.н.) підтвердив свій перехід у донецький «Шахтар».

Про це повідомляє «Динамомания».

«Чи переходжу я у донецький «Шахтар»? Так, це правда», - заявив він.

31 грудня у Приходька закінчився контракт з «Динамо».

У дублі «Шахтаря» вже виступають екс-гравці киян Олександр Масалов і Сергій Чоботенко.

Чоботенко, який провів чотири роки у «Динамо», був внесений у заявку «гірників» на чемпіонат України-2017/18 за списком Б.

Тоді у київському клубі вирішили не продовжувати угоду із Сергієм, адже, на думку тренерського штабу, він не витримував конкуренцію з більш перспективними футболістами.

Водночас, Масалова, який п'ять років відіграв у системі столичного клубу, «Шахтар» додав у свою заявку ще на чемпіонат сезону-2016/17.

Нагадаємо, захисник «Шахтаря» бажає, щоб команда повернулася на «Донбас Арену» у цьому році.