«Шахтар» переманив у свою команду ще одного молодого гравця «Динамо»
- Сьогодні, 13:20
-
Розсилка
17-річний Клим Приходько продовжить свою кар'єру у донецькому клубі
Уже колишній півзахисник «Динамо» U-19 Клим Приходько (2000 р.н.) підтвердив свій перехід у донецький «Шахтар».
Про це повідомляє «Динамомания».
«Чи переходжу я у донецький «Шахтар»? Так, це правда», - заявив він.
31 грудня у Приходька закінчився контракт з «Динамо».
У дублі «Шахтаря» вже виступають екс-гравці киян Олександр Масалов і Сергій Чоботенко.
Чоботенко, який провів чотири роки у «Динамо», був внесений у заявку «гірників» на чемпіонат України-2017/18 за списком Б.
Тоді у київському клубі вирішили не продовжувати угоду із Сергієм, адже, на думку тренерського штабу, він не витримував конкуренцію з більш перспективними футболістами.
Водночас, Масалова, який п'ять років відіграв у системі столичного клубу, «Шахтар» додав у свою заявку ще на чемпіонат сезону-2016/17.
Нагадаємо, захисник «Шахтаря» бажає, щоб команда повернулася на «Донбас Арену» у цьому році.