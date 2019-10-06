«Шахтар» продовжив переможну серію в Прем’єр-лізі (відео)



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«Дніпро-1» - «Шахтар» ФК «Шахтар»

«Гірники» здобули в Дніпрі десяту поспіль перемогу

«Шахтар» переміг на виїзді «Дніпро-1» в матчі 10-го туру чемпіонату України

«Дніпро-1» - «Шахтар» (Донецьк) – 0:2

Гол: 0:1 – Мораєш (4). 0:2 – Тайсон (83)

«Дніпро-1»: Юрчук, Сафронов, Лопирьонок, Логінов, Польовий, Кравченко С., Вакулко (Булеца, 70), Когут (Куліш, 80), Чичиков (Коркішко, 72), Назаренко, Супряга. Тренер – Дмитро Михайленко.

«Шахтар»: П’ятов, Додо, Кривцов, Бондар, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрик (Тете, 85), Коноплянка (Коваленко В., 69), Тайсон, Марлос (Соломон, 69), Мораєш. Тренер – Луїш Каштру.

Попередження: Вакулко (26), Когут (75) – Степаненко (34), Тайсон (58), Мораєш (67)

Судді: Пасхал – Войтюк, Володін, Балакін.

6 жовтня. Дніпро. Стадіон «Дніпро – Арена»

Початок зустрічі шокував господарів. Уже на четвертій хвилині Мораєш з кута головою переправив м’яч у ворота з подачі Степаненка.

Мінімальна різниця в рахунку в підсумку трималася до заключної 10-хвилинки.

Наприкінці зустрічі непорозуміння захисників господарів дозволило Тайсону заштовхати другий м’яч.

Одна з родзинок зустрічі – повернення Євгена Коноплянки на колись рідний для нього стадіон. Втім родзинка виявилася гіркуватою. Місцеві вболівальники не зрозуміли перехід колишнього кумира до «Шахтаря» та супроводжували Євгена свистом.

«Шахтар» здобув 10-ту перемогу в десяти поєдинках Прем’єр-ліги.

У наступному турі «Шахтар» грає 18 жовтня вдома проти «Колоса». «Дніпро-1» 20 жовтня гратиме на виїзді проти «Маріуполя».