«Шахтар» пролонгував контракт з нападником

Контракт розраховано на три роки

Український форвард Денис Арендарук підписав трирічний контракт з донецьким «Шахтарем». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив агент гравця Іван Піроженко. «Фіналіст юнацької Ліги чемпіонів, Денис Арендарук підписав трирічний контракт з донецьким «Шахтарем». Бажаю удачі Денис і ласкаво просимо в нашу