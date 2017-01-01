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    «Шахтар» пролонгував контракт з нападником

    Контракт розраховано на три роки
    Український форвард Денис Арендарук підписав трирічний контракт з донецьким «Шахтарем». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив агент гравця Іван Піроженко. «Фіналіст юнацької Ліги чемпіонів, Денис Арендарук підписав трирічний контракт з донецьким «Шахтарем». Бажаю удачі Денис і ласкаво просимо в нашу
    • Сьогодні, 20:04
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    Денис Арендарук. Фото: Football.ua
    Денис Арендарук. Фото: Football.ua

    Контракт розраховано на три роки

    Український форвард Денис Арендарук підписав трирічний контракт з донецьким «Шахтарем».

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив агент гравця Іван Піроженко.

    «Фіналіст юнацької Ліги чемпіонів, Денис Арендарук підписав трирічний контракт з донецьким «Шахтарем». Бажаю удачі Денис і ласкаво просимо в нашу родину», - написав Піроженко.

    У сезоні 2014/2015 Арендарук став чемпіоном України з «Шахтарем» (U-19), дійшов з «гірниками» до фіналу Юнацької ліги УЄФА.

    З сезону-2016/2017 Арендарук виступає за молодіжну команду «Шахтаря».

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