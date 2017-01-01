«Шахтар» пролонгував контракт з нападником
- Сьогодні, 20:04
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Денис Арендарук. Фото: Football.ua
Контракт розраховано на три роки
Український форвард Денис Арендарук підписав трирічний контракт з донецьким «Шахтарем».
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив агент гравця Іван Піроженко.
«Фіналіст юнацької Ліги чемпіонів, Денис Арендарук підписав трирічний контракт з донецьким «Шахтарем». Бажаю удачі Денис і ласкаво просимо в нашу родину», - написав Піроженко.
У сезоні 2014/2015 Арендарук став чемпіоном України з «Шахтарем» (U-19), дійшов з «гірниками» до фіналу Юнацької ліги УЄФА.
З сезону-2016/2017 Арендарук виступає за молодіжну команду «Шахтаря».