«Шахтар» проведе спаринг проти «Копенгагена»

Всього за час двох навчально-тренувальних зборів донецька команда планує провести 5 контрольних матчів

Черговим суперником «Шахтаря» під час зимової паузи в українській Прем'єр-лізі стане датський «Копенгаген». Зустріч відбудеться на навчально-тренувальному зборі «гірників» в ОАЕ, точна дата її проведення не уточнюється, повідомляє Bold.dk. Команда Паулу Фонсеки спочатку з 15 по 24 січня проведе збори в



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ФК «Шахтар»

Всього за час двох навчально-тренувальних зборів донецька команда планує провести 5 контрольних матчів

Черговим суперником «Шахтаря» під час зимової паузи в українській Прем'єр-лізі стане датський «Копенгаген».

Зустріч відбудеться на навчально-тренувальному зборі «гірників» в ОАЕ, точна дата її проведення не уточнюється, повідомляє Bold.dk.

Команда Паулу Фонсеки спочатку з 15 по 24 січня проведе збори в турецькому Белеку, а потім з 27 січня по 7 лютого буде готуватися в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Раніше вже стали стали відомі два суперника донеччан на першому зборы: 20 cічня відбудеться матч проти болгарського «Лудогорца», за який виступає український захисник Ігор Пластун, а 24-го числа - проти загребського «Динамо».

Сезон відновиться для «Шахтаря» домашнім поєдинком 20-го туру української Прем'єр-ліги проти «Чорноморця», базова дата проведення туру - 17 лютого.

Потім «гірники» 21 лютого мають провести поэдинок проти «Роми» в рамках першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Джерело: sportarena.com