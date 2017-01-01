  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Шахтар» проведе спаринг проти «Копенгагена»

    Всього за час двох навчально-тренувальних зборів донецька команда планує провести 5 контрольних матчів
    Черговим суперником «Шахтаря» під час зимової паузи в українській Прем'єр-лізі стане датський «Копенгаген». Зустріч відбудеться на навчально-тренувальному зборі «гірників» в ОАЕ, точна дата її проведення не уточнюється, повідомляє Bold.dk. Команда Паулу Фонсеки спочатку з 15 по 24 січня проведе збори в
    • Сьогодні, 12:31
    • Розсилка
    <p>ФК &laquo;Шахтар&raquo;</p>

    ФК «Шахтар»

    Всього за час двох навчально-тренувальних зборів донецька команда планує провести 5 контрольних матчів

    Черговим суперником «Шахтаря» під час зимової паузи в українській Прем'єр-лізі стане датський «Копенгаген».

    Зустріч відбудеться на навчально-тренувальному зборі «гірників» в ОАЕ, точна дата її проведення не уточнюється, повідомляє Bold.dk.

    Команда Паулу Фонсеки спочатку з 15 по 24 січня проведе збори в турецькому Белеку, а потім з 27 січня по 7 лютого буде готуватися в Об'єднаних Арабських Еміратах.

    Раніше вже стали стали відомі два суперника донеччан на першому зборы: 20 cічня відбудеться матч проти болгарського «Лудогорца», за який виступає український захисник Ігор Пластун, а 24-го числа - проти загребського «Динамо».

    Сезон відновиться для «Шахтаря» домашнім поєдинком 20-го туру української Прем'єр-ліги проти «Чорноморця», базова дата проведення туру - 17 лютого.

    Потім «гірники» 21 лютого мають провести поэдинок проти «Роми» в рамках першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ