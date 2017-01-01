«Шахтар» відмовився продавати Марлоса «Бешикташу»

Турецький клуб вийшов з переговорів і на даний момент не планує повертатися до ідеї підписати Марлоса

«Бешикташ» після несподіваного прориву в плей-офф Ліги Чемпіонів в особі Марлоса розраховував серйозно підвищити атакуючий потенціал команди, проте нарвався на відмову з боку «Шахтаря». За інформацією турецького видання «Fanatik», керівництво «Шахтаря», попередньо проконсультувавшись з головним



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Півзахисник «Шахтаря» Марлос

Турецький клуб вийшов з переговорів і на даний момент не планує повертатися до ідеї підписати Марлоса

«Бешикташ» після несподіваного прориву в плей-офф Ліги Чемпіонів в особі Марлоса розраховував серйозно підвищити атакуючий потенціал команди, проте нарвався на відмову з боку «Шахтаря».

За інформацією турецького видання «Fanatik», керівництво «Шахтаря», попередньо проконсультувавшись з головним тренером «гірників» Паулу Фонсекою, повідомило «Бешикташ» про небажання продавати Марлоса. Турецький клуб вийшов з переговорів і на даний момент не планує повертатися до ідеї підписати Марлоса.

Марлос, який нещодавно прийняв українське громадянство, проводить кращий сезон в кар'єрі. У 26 матчах натуралізований півзахисник забив 11 голів і віддав шість результативних передач.

Марлос вперше в українському футболі з'явився в «Металісті», а з липня 2014 року виступає в «Шахтарі». З тих пір 29-річний півзахисник відіграв 153 матчі, в яких забив 35 голів і віддав 35 результативних передач.

Портал «Трансфермаркет» оцінює Марлоса в 10 мільйонів євро, а його контракт з «Шахтарем» закінчується 30 червня 2019 року.

Повідомлялося, що Марлос хоче покинути донецький клуб, незважаючи на те, що у нього контракт діє ще півтора року.

Джерело: Hronika.info