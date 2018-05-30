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    «Шахтар» влітку проведе збори у Німеччині й Австрії

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    Фото ФК&nbsp;&laquo;Шахтар&raquo; - «Шахтар» влітку проведе збори у Німеччині й Австрії
    Фото ФК «Шахтар»

    Повідомляється про п'ять товариських матчів, але суперники не уточнюються

    Сформовано план підготовки «Шахтаря» у літнє міжсезоння.

    Про це повідомляє офіційний сайт донецького футбольного клубу.

    Команда повернеться з відпустки 18 червня.

    Перший навчально-тренувальний збір пройде з 21-го по 30-те червня у німецькому Грассау, розташованому на південному сході неподалік від кордону з Австрією, та включить два спаринги.

    Після короткої паузи, 3 липня, «помаранчево-чорні» вирушать до австрійського містечка Фельден, де пробудуть до 12-го числа.

    У межах другого етапу підготовки заплановано ще три товариські матчі.

    «Про дати ігор і суперників ми повідомимо найближчим часом», - зазначається на офіційному сайт «Шахтаря».

    Нагадаємо, повідомляється, що у «Шахтар» переходить ще один португальський спеціаліст.

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