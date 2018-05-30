«Шахтар» влітку проведе збори у Німеччині й Австрії

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Фото ФК «Шахтар»

Повідомляється про п'ять товариських матчів, але суперники не уточнюються

Сформовано план підготовки «Шахтаря» у літнє міжсезоння.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького футбольного клубу.

Команда повернеться з відпустки 18 червня.

Перший навчально-тренувальний збір пройде з 21-го по 30-те червня у німецькому Грассау, розташованому на південному сході неподалік від кордону з Австрією, та включить два спаринги.

Після короткої паузи, 3 липня, «помаранчево-чорні» вирушать до австрійського містечка Фельден, де пробудуть до 12-го числа.

У межах другого етапу підготовки заплановано ще три товариські матчі.

«Про дати ігор і суперників ми повідомимо найближчим часом», - зазначається на офіційному сайт «Шахтаря».

Нагадаємо, повідомляється, що у «Шахтар» переходить ще один португальський спеціаліст.

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