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    Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА: що очікує українські клуби у новому сезоні

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    Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА: що очікує українські клуби у новому сезоні

    У сезоні-2018/19 Україна може втратити хіба що одне місце, якщо виступить гірше, ніж Бельгія

    У суботу, 26 травня, у Києві фінальним матчем Ліги чемпіонів між «Реалом» і «Ліверпулем» офіційно завершився сезон-2017/18.

    Як уже повідомлялося, Україна завершила нинішній розіграш єврокубків у таблиці коефіцієнтів УЄФА вже на звичному для себе восьмому місці. Востаннє наші клуби закінчували сезон нижче даної позиції у 2014 році, коли попереду були Нідерланди. Після того Україна стабільно є восьмою у Європі, поступаючись лише Іспанії, Англії, Італії, Німеччині, Франції, Росії та Португалії.

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    Цього сезону п’ять українських команд набрали рівно 8 балів (набрані очки діляться на кількість клубів від країни, які брали участь у єврокубках). Уже звично, що найбільшу частину від цих балів Україні приніс донецький «Шахтар» (19 очок, 3.8 бала). На другому рядку, що також звично, – київське «Динамо» (14.5 очок, 2.9 бала). Далі розташувалися луганська «Зоря» (4 очки, 0.8 бала), ФК «Олександрія» (2 очки, 0.4 бала) та донецький «Олімпік» (0.5 очка, 0.1 бала).

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    Цей сезон став для України не найгіршим, але далеко і не найкращим. Наприклад, за підсумками минулорічних єврокубків українські клуби набрали лише 5.5 бала. Водночас, російські, французькі та португальські команди здобули більше балів за підсумками 2018 року, тому збільшили відрив від України.

    На старті сезону-2018/19 у нашої країни автоматично зникнуть бали, які були здобуті чотири роки тому, – 7.833. Проте це не завадить «синьо-жовтим» клубам втратити все те ж восьме місце. Щоправда, відставання Бельгії скоротиться з 2.6 бала до 1.2. Дещо більше – 4.2 бала – програватиме на старті сезону Туреччина. І Україні потрібно буде серйозно «постаратися», щоб розтринькати перевагу над турками. А от пряма боротьба з Бельгією за восьму сходинку цілком реальна.

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    Але ця боротьба фактично нічого не означає, адже, щоб мати два учасники у груповому етапі Ліги чемпіонів напряму, потрібно займати у таблиці коефіцієнтів УЄФА позицію не нижче шостої. А щоб делегувати у групову частину Ліги Європи відразу дві команди, потрібно займати навіть п’ятий рядок.

    Таким чином, аби віце-чемпіон України не грав додатковий раунд у Лізі чемпіонів уже сезону-2020/21, варто не опуститися нижче дев'ятого місця у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Мріяти піднятися вище та мати більше команд у групових етапах єврокубків Україні ж наразі не доводиться, адже, повторимо, суперники мають солідну перевагу (наприклад, до Португалії цілих 4 бали, а це, як мінімум, 20 набраних очок).

    Щодо Ліги Європи, то після переформатування турніру, яке відбудеться з наступного сезону, одна з українських команд

    (у даному випадку «Маріуполь») буде стартувати з другого відбірного раунду, а інша («Зоря») – з третього. Таким чином, українським делегатам для потрапляння до основної сітки потрібно пройти трьох і двох суперників відповідно.

    До речі, представники країн «великої п'ятірки» почнуть свою кампанію вже з другого раунду відбору, тому ФК «Маріуполь» уже на даній стадії може зіграти із «Севільєю», «Бордо», «Бернлі», «Аталантою» чи «Лейпцигом».

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    Можливі суперники українських клубів у новому розіграші Ліги Європи

    Ознайомтесь зі схемою та графіком старту українських клубів у футбольних єврокубках сезону-2018/19.

    «Главком»

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