Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА: що очікує українські клуби у новому сезоні

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У сезоні-2018/19 Україна може втратити хіба що одне місце, якщо виступить гірше, ніж Бельгія

У суботу, 26 травня, у Києві фінальним матчем Ліги чемпіонів між «Реалом» і «Ліверпулем» офіційно завершився сезон-2017/18.

Як уже повідомлялося, Україна завершила нинішній розіграш єврокубків у таблиці коефіцієнтів УЄФА вже на звичному для себе восьмому місці. Востаннє наші клуби закінчували сезон нижче даної позиції у 2014 році, коли попереду були Нідерланди. Після того Україна стабільно є восьмою у Європі, поступаючись лише Іспанії, Англії, Італії, Німеччині, Франції, Росії та Португалії.

Цього сезону п’ять українських команд набрали рівно 8 балів (набрані очки діляться на кількість клубів від країни, які брали участь у єврокубках). Уже звично, що найбільшу частину від цих балів Україні приніс донецький «Шахтар» (19 очок, 3.8 бала). На другому рядку, що також звично, – київське «Динамо» (14.5 очок, 2.9 бала). Далі розташувалися луганська «Зоря» (4 очки, 0.8 бала), ФК «Олександрія» (2 очки, 0.4 бала) та донецький «Олімпік» (0.5 очка, 0.1 бала).

Цей сезон став для України не найгіршим, але далеко і не найкращим. Наприклад, за підсумками минулорічних єврокубків українські клуби набрали лише 5.5 бала. Водночас, російські, французькі та португальські команди здобули більше балів за підсумками 2018 року, тому збільшили відрив від України.

На старті сезону-2018/19 у нашої країни автоматично зникнуть бали, які були здобуті чотири роки тому, – 7.833. Проте це не завадить «синьо-жовтим» клубам втратити все те ж восьме місце. Щоправда, відставання Бельгії скоротиться з 2.6 бала до 1.2. Дещо більше – 4.2 бала – програватиме на старті сезону Туреччина. І Україні потрібно буде серйозно «постаратися», щоб розтринькати перевагу над турками. А от пряма боротьба з Бельгією за восьму сходинку цілком реальна.

Але ця боротьба фактично нічого не означає, адже, щоб мати два учасники у груповому етапі Ліги чемпіонів напряму, потрібно займати у таблиці коефіцієнтів УЄФА позицію не нижче шостої. А щоб делегувати у групову частину Ліги Європи відразу дві команди, потрібно займати навіть п’ятий рядок.

Таким чином, аби віце-чемпіон України не грав додатковий раунд у Лізі чемпіонів уже сезону-2020/21, варто не опуститися нижче дев'ятого місця у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Мріяти піднятися вище та мати більше команд у групових етапах єврокубків Україні ж наразі не доводиться, адже, повторимо, суперники мають солідну перевагу (наприклад, до Португалії цілих 4 бали, а це, як мінімум, 20 набраних очок).

Щодо Ліги Європи, то після переформатування турніру, яке відбудеться з наступного сезону, одна з українських команд

(у даному випадку «Маріуполь») буде стартувати з другого відбірного раунду, а інша («Зоря») – з третього. Таким чином, українським делегатам для потрапляння до основної сітки потрібно пройти трьох і двох суперників відповідно.

До речі, представники країн «великої п'ятірки» почнуть свою кампанію вже з другого раунду відбору, тому ФК «Маріуполь» уже на даній стадії може зіграти із «Севільєю», «Бордо», «Бернлі», «Аталантою» чи «Лейпцигом».

Можливі суперники українських клубів у новому розіграші Ліги Європи

Ознайомтесь зі схемою та графіком старту українських клубів у футбольних єврокубках сезону-2018/19.

«Главком»