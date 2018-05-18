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    «Шахтар» з чемпіонством привітав навіть президент ФІФА

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    Донецький клуб опублікував звернення Джанні Інфантіно

    Президент ФІФА Джанні Інфантіно надіслав клубу «Шахтар» привітання з чемпіонством.

    Про це йдеться в офіційному повідомленні донецької команди, яке опубліковане на офіційному сайті клубу.

    «Шахтар» – чемпіон України сезону-2017/18. З величезним задоволенням вітаю клуб з 11-м чемпіонським титулом у його історії. Цей трофей – результат цілеспрямованості всіх безпосередніх учасників», - повідомляється у зверненні Інфантіно.

    «Вітаю гравців, головного тренера, керівництво, технічний і медичний штаб, а також уболівальників з цим великим досягненням. Від імені всього футбольного співтовариства я хочу подякувати «Шахтар» за допомогу у поширенні позитивного меседжу футболу», - додається.

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    Нагадаємо, ФІФА й особисто Джанні Інфантіно хочуть розшити Чемпіонат світу з футболу до 48 команд.

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