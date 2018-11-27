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    «Шахтар» зіграв внічию з «Гоффенгаймом» і втратив шанси на плей-офф юнацької Ліги УЄФА

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    «Шахтар» зіграв внічию з «Гоффенгаймом» і втратив шанси на плей-офф юнацької Ліги УЄФА

    Гол у складі «Шахтаря» забив Євген Муравський

    У матчі 5-го туру юнацької Ліги УЄФА «Шахтар» U-19 в гостях зіграв внічию з одноліткам з «Гоффенгайма» - 1:1.

    Гол у складі «Шахтаря» забив Євген Муравський на 31-й хвилині, а Онана на 56-й зрівняв.

    Таким чином, «Шахтар» втратив шанси на вихід в плей-офф юнацької Ліги чемпіонів.

    Турнірне становище: «Гоффенгайм» - 11 (5), «Ліон» - 10 (5), «Манчестер Сіті» - 4 (5), «Шахтар» - 2 (5)

    Команда, яка зайняла перше місце, вийде в 1/8 фіналу, друга команда - в стадію 1/16 фіналу.

    Матч між головними командами відбудеться сьогодні. Початок - 22.00.

    Юнацька ліга УЄФА

    Матч 5-го туру

    «Гоффенгайм» - «Шахтар» 1:1 (0:1)

    Голи: 0:1 - Муравський (31), 1:1 - Онана (56)

    Джерело: Tribuna.com

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