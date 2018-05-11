«Шахтарю» за перемогу над «Динамо» вручили поламаний кубок України

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Паулу Фонсека з трофеєм

Ніка має не зовсім такий вигляд, як це було раніше

Один з двох головних трофеїв українського футболу ось уже другий рік поспіль дістається його власникові пошкодженим.

«Постраждалою» вкотре опинилася богиня перемоги Ніка, точніше – лавровий вінок, який срібна позолочена фігурка тримає у руках, стверджує footclub.com.ua.

Листя рослини, що символізує перемогу, спочатку обрамляли емблему Федерації футболу України. Однак у Дніпрі з долоні Ніки стирчав всього один «ріжок» лавра, викликаючи асоціації чи то з кинджалом, чи із серпом, чи з бананом.

Під час минулорічної церемонії вручення призу, після перемоги «Шахтаря» над «Динамо» у Харкові, вінок був ще повним. Правда, без логотипу ФФУ, яке за рік встигло зникнути.

Фото з footclub.com.ua

Востаннє у його первозданному вигляді трофей спостерігали у день фіналу Кубку України-2015/16. Вручався він знову-таки «гірникам», який обіграв «Зорю».

Причому то вже був відремонтований приз: після семи років «неповноцінності», влітку 2015-го, всі деталі повернулися на місце. А сам трофей – у вітрину київського «Динамо».

Столичний клуб передав його у ФФУ цілим і неушкодженим. А ось за три сезони володіння трофеєм донецького колективу «самопочуття» кубка, як можна зауважити, все гірше і гірше.