«Шахтар» дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів

«Шахтар» потрапив до групи F

В Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2022/2023, за підсумками якого своїх суперників дізнався донецький «Шахтар».

«Шахтар» потрапив до групи F, де зіграє з Реалом (Іспанія), РБ Лейпциг (Німеччина) і Селтіком (Шотландія).

Усі групи Ліги чемпіонів:

Група А: Аякс, Ліверпуль, Наполі, Рейнджерс

Група В: Порту, Атлетіко, Байєр, Брюгге

Група С: Баварія, Барселона, Інтер, Вікторія Плзень

Група D: Айнтрахт, Тоттенхем, Спортінг, Марсель

Група E: Мілан, Челсі, Зальцбург, Динамо Загреб

Група F: Реал, Лейпциг, Шахтар, Селтік

Група G: Манчестер Сіті, Севілья, Боруссія Дортмунд, Копенгаген

Група Н: ПСЖ, Ювентус, Бенфіка, Маккабі Хайфа

По дві кращі команди з восьми груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця, продовжать свої виступи в плей-офф Ліги Європи.

Перший тур цієї стадії Ліги чемпіонів відбудеться 6−7 вересня.

Нагадаємо, Київське Динамо не зуміло подолати кваліфікацію, поступившись у плей-оф відбору Бенфіці (0:2, 0:3). Біло-сині продовжать виступ у груповому етапі Ліги Європи.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський «Реал», який у фіналі попереднього розіграшу, що пройшов 29 травня, узяв гору над «Ліверпулем» з рахунком 1:0.

Нагадаємо, три українки здобули медалі на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.