Шапаренко повернувся в загальну групу «Динамо»



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Микола Шапаренко. Фото: ФК Динамо

Гравець точно зіграє проти «Шахтаря»

«Динамо» розпочало підготовку до матчу 3-го туру Прем'єр-ліги України проти «Шахтаря».

Всі гравці київської команди здорові і налаштовані на роботу.

У загальну групу повернувся Микола Шапаренко, який пропустив матч проти «Львова» (1:0) через травму, отриману в грі першого туру з «Ворсклою» - перелом носа.

Після розминки команда провела ігрові та тактичні вправи.

Ті гравці, які брали участь в матчі в суботу, отримали полегшене заняття і можливість попрацювати над індивідуальною технікою під час гри в теніс-бол.