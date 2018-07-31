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    Шапаренко повернувся в загальну групу «Динамо»

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    Микола Шапаренко. Фото: ФК Динамо - Шапаренко повернувся в загальну групу «Динамо»
    Микола Шапаренко. Фото: ФК Динамо

    Гравець точно зіграє проти «Шахтаря»

    «Динамо» розпочало підготовку до матчу 3-го туру Прем'єр-ліги України проти «Шахтаря».

    Всі гравці київської команди здорові і налаштовані на роботу.

    У загальну групу повернувся Микола Шапаренко, який пропустив матч проти «Львова» (1:0) через травму, отриману в грі першого туру з «Ворсклою» - перелом носа.

    Після розминки команда провела ігрові та тактичні вправи.

    Ті гравці, які брали участь в матчі в суботу, отримали полегшене заняття і можливість попрацювати над індивідуальною технікою під час гри в теніс-бол.

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