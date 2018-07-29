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    Шапаренко зіграє проти «Шахтаря»

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    Микола Шапаренко. Фото ФК&nbsp;<span>&laquo;</span>Динамо<span>&raquo;&nbsp;</span> - Шапаренко зіграє проти «Шахтаря»
    Микола Шапаренко. Фото ФК «Динамо» 

    Футболіст буде готуватися до матчу

    Травма півзахисника «Динамо» Миколи Шапаренка, отримана в матчі першого туру УПЛ проти «Ворскли» (1:0), виявилася несерйозною.

    Про це повідомляє сайт Dynamo.kiev.ua.

    Через це пошкодження півзахисник не був задіяний у вчорашньому матчі другого туру чемпіонату України з ФК «Львів» (1:0).

    Характер пошкодження носової кістки дозволяє 19-річному хавбеку повернутися до тренувального процесу вже зараз.

    Нагадаємо, зірці «Динамо» зламали ніс напередодні матчу у Львові.

    Уже 30 липня українець разом з усіма футболістами київського клубу в спеціальній захисній масці почне підготовку до матчу третього туру УПЛ проти «Шахтаря».

    Матч «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 3 серпня в 19.00.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» «Шахтар»
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