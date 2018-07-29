Шапаренко зіграє проти «Шахтаря»



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Микола Шапаренко. Фото ФК « Динамо »

Футболіст буде готуватися до матчу

Травма півзахисника «Динамо» Миколи Шапаренка, отримана в матчі першого туру УПЛ проти «Ворскли» (1:0), виявилася несерйозною.

Про це повідомляє сайт Dynamo.kiev.ua.

Через це пошкодження півзахисник не був задіяний у вчорашньому матчі другого туру чемпіонату України з ФК «Львів» (1:0).

Характер пошкодження носової кістки дозволяє 19-річному хавбеку повернутися до тренувального процесу вже зараз.

Нагадаємо, зірці «Динамо» зламали ніс напередодні матчу у Львові.

Уже 30 липня українець разом з усіма футболістами київського клубу в спеціальній захисній масці почне підготовку до матчу третього туру УПЛ проти «Шахтаря».

Матч «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 3 серпня в 19.00.