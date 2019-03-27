Шайба найталановитішого українського хокеїста вивела «Брюїнз» у фінал плей-оф



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Олександр Пересунько (в центрі) став героєм півфіналу скрін-шот

Олександр Пересунько прогресує і наближається до основної мети – потрапляння в клуб НХЛ

Шайба 19-річного українця Олександра Пересунька у третьому вирішальному матчі півфінальної серії північно-американської хокейної ліги NCDC проти «Нортерн Циклонс» (3:1) вивела його команду «Джуніор Брюїнз» у фінал серії плей-оф.

Суперник у фіналі – команда «Коннектикут Джуніор Рейнджерс». Матчі відбудуться найближчого вікенду.

Олександр Пересунько – вихованець харківського хокею, можливо, найталановитіший молодий український хокеїст. Навесні минулого року Олександр допоміг юніорській збірній України виграти чемпіонат світу в дивізіоні 1В. Влітку 2018-го Пересунько перебував на драфті Національної хокейної ліги, але не був обраний жодним із клубів.