Ще один бразилець виявив бажання виступати за збірну України



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Фото взяте з сайту dynamo.kiev.ua

Бразильський форвард «Шахтаря» Жуніор Мораес повідомів про своє бажання виступати за збірну України

Бразильський нападник «Шахтаря» Жуніор Мораес поміркував на тему можливої натуралізації та виступів за збірну України.

«Збірна України - дуже хороша команда з прекрасними гравцями. Я і моя сім'я дуже любимо Україну. Нам дуже добре тут. Це мене було дуже важливо залишитися в Україні. Вся моя родина повністю тут адаптована.

Грати за збірну України? Це було б неймовірно. Я був би щасливий. Але це залежить від багатьох факторів і не тільки я приймаю це рішення.

Мораес грає в Україні з 2011 року з двома перервами, бразилець встиг пограти за болгарський «ЦСКА» і китайський «Тяньцзінь». До «Шахтаря» він захищав кольори донецького «Металурга» і «Динамо».

Джерело: telegraf.com.ua