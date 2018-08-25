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    Ще один «екс-гірник» дебютував у найсильнішому чемпіонаті Старого світу

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    <span>Бернард, evertonfc.com</span> - Ще один «екс-гірник» дебютував у найсильнішому чемпіонаті Старого світу
    Бернард, evertonfc.com

    Бразилець Бернард вперше з'явився на полі у складі ліверпульського «Евертону», замінивши на 85-й хвилині Тео Уолкота

    Екс-гравець «Шахтаря» перейшов у стан «ірисок» цього літа, однак наразі не користується особливою довірою з боку головного тренера.

    Бернард отримав трохи більше 5 ігрових хвилин у матчі третього туру анлійської Прем'єр ліги, в якому його «Евертон» втратив  перемогу над «Борнмутом», ведучі по ходу зустрічі у два м'ячі.

    Вихід бразильця не вплинув на кінцевий результат і ліверпульська команда мусила задовольнитися лише нічиєю. Проте, для Бернарда це був дебют в АПЛ. 

    Борнмут - Евертон 2: 2

    Голи: Кінг, 75 (пен), Аке, 79 - Уолкотт, 56, Кін, 66

    Борнмут: Бегович - Кук, Деніелс, Сміт, Аке - Гослінг, Серман (Кук, 76), Фрейзер, Брукс (Айб, 64) - Кінг, Вілсон.

    Евертон: Пікфорд - Холгейт, Бейнс, Коулмен, Кін (Зума, 90) - Сігурдссон, Девіс, Уолкотт (Бернард, 85), Гуйє - Рішарлісон, Тосун (Келверт-Льюин, 84)

    Попередження: Сігурдссон, Тосун, Гуйє

    Вилучення: Сміт, 61 - Рішарлісон, 41

    Джерело: football.ua

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