Ще один «екс-гірник» дебютував у найсильнішому чемпіонаті Старого світу
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Розсилка
Бразилець Бернард вперше з'явився на полі у складі ліверпульського «Евертону», замінивши на 85-й хвилині Тео Уолкота
Екс-гравець «Шахтаря» перейшов у стан «ірисок» цього літа, однак наразі не користується особливою довірою з боку головного тренера.
Бернард отримав трохи більше 5 ігрових хвилин у матчі третього туру анлійської Прем'єр ліги, в якому його «Евертон» втратив перемогу над «Борнмутом», ведучі по ходу зустрічі у два м'ячі.
Вихід бразильця не вплинув на кінцевий результат і ліверпульська команда мусила задовольнитися лише нічиєю. Проте, для Бернарда це був дебют в АПЛ.
Борнмут - Евертон 2: 2
Голи: Кінг, 75 (пен), Аке, 79 - Уолкотт, 56, Кін, 66
Борнмут: Бегович - Кук, Деніелс, Сміт, Аке - Гослінг, Серман (Кук, 76), Фрейзер, Брукс (Айб, 64) - Кінг, Вілсон.
Евертон: Пікфорд - Холгейт, Бейнс, Коулмен, Кін (Зума, 90) - Сігурдссон, Девіс, Уолкотт (Бернард, 85), Гуйє - Рішарлісон, Тосун (Келверт-Льюин, 84)
Попередження: Сігурдссон, Тосун, Гуйє
Вилучення: Сміт, 61 - Рішарлісон, 41
Джерело: football.ua